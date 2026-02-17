Атака дронов на Краснодарский край РФ: вспыхнул Ильский НПЗ (видео)

В оперативном штабе региона подтвердили удары по объекту.

Ночью 17 февраля в результате атаки беспилотников произошел масштабный пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ.

Как отметили в оперативном штабе региона, "в результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ". Там уточнили, что поврежден резервуар с нефтепродуктами. Отмечается, что площадь пожара - около 700 квадратных метров.

"В тушении задействованы 72 человека и 21 единица техники, в том числе специалисты МЧС России по Краснодарскому краю. Также на месте работает пожарный поезд", - говорится в сообщении.

В сети показали видео пожара, произошедшего в результате атаки нефтеперерабатывающего завода.

По сообщению Минобороны РФ, в течение ночи над российскими регионами, аннексированным Крымом и над морем было сбито 151 украинский беспилотник. В частности, 18 - над территорией Краснодарского края.

Отметим, что ранее Силы обороны уже неоднократно атаковали Ильский НПЗ. Последний раз это было в ночь на 1 января 2026 года. По сообщению Генштаба ВСУ, было зафиксировано попадание ударных БПЛА по цели с последующим пожаром на территории объекта.

Атаки на российские объекты

Как сообщал ранее УНИАН, недавно украинские дроны нанесли удар по НПЗ в 1750 км от границы. Речь идет об Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе в Республике Коми, входящем в структуру российской компании Лукойл. Предприятие перерабатывает около 4 миллионов тонн нефти в год. В СБУ заявили, что в результате атаки на объекте вспыхнул пожар.

Также 14 февраля Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в районе поселка Волна в Краснодарском крае. На территории объекта был зафиксирован пожар.

Кроме того, на днях Силы обороны поразили Волгоградский НПЗ, который задействован в обеспечении российской оккупационной армии, отметили в Генеральном штабе ВСУ.

