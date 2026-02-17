Простой трюк с лимоном поможет снизить уровень сахара в крови за минуты, - исследование

Если люди ели белый хлеб вместе с лимонным соком, уровень сахара в их крови повышался медленнее.

Новое исследование показало, что лимонный сок снижает пик уровня сахара в крови после еды, если употреблять белый хлеб, примерно на 30 процентов и задерживает этот скачок более чем на полчаса. Об этом пишет Earth.com, ссылаясь на данные исследования, опубликованного в Европейском журнале питания.

В чем суть эксперимента

После того, как добровольцы ели белый хлеб вместе с лимонным соком, уровень сахара в их крови повышался медленнее и достигал значительно более низкого пика, чем при употреблении воды.

Отслеживая эти изменения в течение трех часов, доктор Даниэла Фрейтас из Университета Париж-Сакле задокументировала 30-процентное снижение среднего пика глюкозы и задержку более чем на 35 минут по сравнению с употреблением только воды.

Видео дня

Вместо резкого скачка примерно через 40 минут, уровень глюкозы достигал пика ближе к 80 минутам, распределяя повышение на более длительный период.

Меньший пик означает, что меньше глюкозы поступает в кровь одновременно, что может уменьшить резкие скачки уровня глюкозы. Благодаря более постепенному поступлению сахара, инсулин успевает подействовать, и клетки могут получать энергию без паники.

Как действует лимон

Кислота начинает действовать еще до того, как хлеб попадает в желудок, потому что слюна начинает расщеплять крахмал во рту. В лабораторных тестах активность альфа-амилазы слюны, фермента, запускающего расщепление крахмала во рту, снижалась, когда напиток становился кислым.

При менее интенсивном измельчении продуктов на ранних стадиях пищеварения, более крупные кусочки крахмала попадают в кишечник, а глюкоза медленнее поступает в кровь.

В то же время большинство добровольцев ели хлеб отдельно, поэтому смешанные блюда с жирами, белками и клетчаткой могут изменить результат. Реальные привычки также имеют значение, потому что люди выжимают лимоны по-разному и иногда добавляют сахар, что сводит на нет полученный эффект.

Ранее УНИАН рассказывал, как лимонная вода влияет на артериальное давление.

Вас также могут заинтересовать новости: