Украина должна усиливать системы ПВО и развивать антидроны, заявил .

Россия имеет большой беспилотный потенциал на следующий год. Об этом в комментарии Новости.LIVE говорил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Они наращивают производство ударных беспилотных летательных аппаратов, ложных целей и разведывательных аппаратов. Но это для нас толчок, чтобы усиливать системы ПВО, развивать наши антидроны", - подчеркнул он.

По его словам, война Украины против агрессора показала, что наше государство способно быстро развивать новые силы и средства противодействия, которые на сегодня являются передовыми во всем мире.

Производство дронов в России

Как сообщал УНИАН, Министерство промышленности и торговли России будет составлять рейтинг "дронификации" с целью стимулирования развития беспилотных летательных аппаратов на всей территории РФ.

Издание Defense News отмечало, что оценку будут ставить, учитывая 10 критериев. Они определены как ключевые для успешного развития возможностей дронов. В частности, будет приниматься во внимание наличие соответствующей инфраструктуры, доступ к специальному финансированию и количество операторов дронов, работающих в регионе на полную ставку.

Издание отметило, что уже с 2026 года участие в оценке будет обязательным для всех субъектов России. Исключение будет сделано для тех регионов, которые Кремль называет "новыми", то есть речь идет об оккупированных украинских территориях.

Отмечалось, что в этом оценивании в текущем году приняли участие 47 регионов России. Самое высокое место заняла юго-центральная российская республика Башкортостан, также известная как Башкирия.

