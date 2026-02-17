Известная украинская актриса откровенно рассказала об отношениях с военным: 'Сложно'

Пустовит призналась, что сейчас у нее в приоритете личная жизнь, а не работа.

Украинская актриса Анастасия Пустовит, известная по сериалам "Шлях", "Перші ластівки" и "Тиха Нава", заговорила о своей личной жизни.

Оказалось, что звезда уже четыре года в отношениях с военным. Ее возлюбленный встал на защиту Украины с первых дней полномасштабной войны, поэтому пара редко видится. По словам актрисы, она старается приезжать на встречи, по возможности, ведь быть на расстоянии им очень трудно.

"Четыре года мы живем отдельно по факту. Люди за четыре года проходят там переезды, какие-то еще штуки, совместные праздники, подготовка к праздникам. Мы ничего из этого всего не проходили. И я не выдерживаю, и я не выдерживала, и потом снова выдерживала, и потом снова не выдерживала. И такие качели были... Очень сложно. Очень", – подчеркнула Анастасия в интервью журналистке Алине Доротюк.

Актриса добавила, что любит свою работу, однако сейчас для нее отношения на первом месте. Поэтому она всегда с избранником на связи и рассказывает обо всех событиях, происходящих в ее жизни.

"Первый человек, который узнает обо всем, что происходит в моей жизни, это он. Самый первый, а потом уже родители и другие. О каких-то моих победах, поражениях, каких-то кризисных ситуациях, каких-то моих злостях. Я ему все рассказываю, и он мне, я надеюсь, тоже рассказывает обо всем", – отметила Пустовит.

