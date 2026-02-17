'Хотели вскочить в последний вагон': эксперт прокомментировал сегодняшнюю атаку РФ по Украине

Отмечает, что масштаб атаки намного меньше, чем предыдущий массированный удар.

Украина имеет до 10 дней для передышки перед очередным массированным ударом России по территории Украины. Об этом в эфире Radio NV сказал военный эксперт Павел Нарожный.

Он отметил, что масштаб сегодняшней вражеской атаки по территории Украины намного меньше предыдущего массированного удара. "Пока что выводы делать трудно, но все выглядит так, что они либо не успели подготовиться, либо хотели вскочить в последний вагон, потому что видим прогноз погоды - это последняя неделя с морозами", - сказал он.

По его словам, если Россия отстреляла то количество ракет и дронов, которое планировала, то до следующего раза им нужно подготовиться, сделать сложный логистический процесс - привезти дроны, ракеты, загрузить в пусковые установки. "Поэтому у нас есть передышка - где-то минимум неделя или даже дней десять до следующего такого удара", - сказал Нарожный.

Отвечая на вопрос о том, что за январь РФ запустила по Украине 91 баллистическую ракету и это наибольшее количество за время полномасштабного вторжения, Нарожный отметил, что враг сосредотачивается на баллистике, потому что у нас есть где-то 12 батарей "Петриотов", которые могут ее, но очень ограниченное количество ракет к ним. "Это проблема всех союзников, потому что эти ракеты производятся в трех странах мира – в США около 650 ракет в год, в Саудовской Аравии, которая никому эти ракеты не передает, а производит только для себя, а также Япония, которая передала Украине определенное количество ракет, называли, что до 200. Сейчас закладывается производство в Германии, но ожидать результаты мы можем в лучшем случае через год, когда первая ракета начнет производиться, и через два года сможем их получить", - подчеркнул он.

Воздушная тревога 17 февраля - РФ массированно атаковала Украину

Как сообщал УНИАН, в ночь с 16 на 17 февраля Россия атаковала Украину. В частности, россияне атаковали Одессу, есть пострадавшие.

Начальник городской военной администрации Сергей Лысак сказал, что ночью воздушная тревога в Одессе была объявлена 6 раз. В результате ударов повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома. В другом - повреждены магазин и СТО.

После ночной атаки известно о трех пострадавших мужчинах - 62 и 65 лет. Один из них в тяжелом состоянии. Другой - средней степени тяжести. Оба госпитализированы. Еще одной женщине оказана помощь на месте.

Также ночью российские войска нанесли удары по Днепру. По информации начальника областной военной администрации Александра Ганжи, в одном из районов города произошел пожар, повреждены админздание и автомобиль. Предварительно - обошлось без пострадавших.

