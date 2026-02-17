Важно знать, как трогаться в горку зимой.

С наступлением длительных холодов многие водители, особенно неопытные, сталкиваются с новыми трудностями. Большинство дорог покрываются льдом и превращаются в "каток", а коммунальные службы зачастую не справляются со своей работой по их очистке. Как трогаться в горку на льду - расскажем в материале.

Как заехать в горку зимой на автомате и механике - простые лайфхаки

Очевидно, что в зависимости от вида коробки передач вашего автомобиля, последовательность действий будет отличаться. Но при этом существуют несколько основных правил того, как трогаться в горку зимой:

Важно держать нужную дистанцию и не начинать подниматься, если впереди есть автомобиль, который "штурмует гору".

Нужно контролировать скорость транспортного средства - нельзя резко ускоряться.

В том случае, если машина застряла, запрещено сильно газовать. Лучше попробовать сползти назад и повторить попытку.

Теперь, когда названы основы, можно рассказать, как правильно трогаться в горку на механике. Сначала нужно подобраться к началу горы на первой передаче и заехать на нее с разгона. Желательно раскрутить мотор до около 1500 тысяч оборотов, после чего переключиться на вторую передачу и понемногу начать отпускать сцепление до достижения около 1000 оборотов. Дальше нужно плавно жать на газ. Если же началась пробуксовка, можно попробовать переключиться на третью передачу, таким образом уменьшив количество оборотов.

Не менее важно знать, как заехать на скользкую горку на автомате, если у вас машина с таким типом коробки передач. Часто у таких автомобилей есть зимние режимы, которые именуются часто как Winter или Snow. В том случае, если такового нет, то нужно переключиться на "специальную" низкую передачу, которая традиционно обозначается буквой L. Важно двигаться очень плавно, но при этом не допустить остановки автомобиля. В случае пробуксовки можно в ручном режиме включить вторую передачу и повторить такой же трюк, как в случае с механической коробкой передач.

Как правильно спускаться с горы на машине в гололёд - будьте осторожны

Очевидно, что недостаточно быть в курсе, как трогаться с места на подъеме в снегу. Нужно еще и понимать, как и спуститься с горки. Важно быть предельно осторожным и двигаться на небольшой скорости. Рекомендуется тормозить с помощью двигателя, используя пониженную передачу, при этом избегая "нейтралки". Категорически запрещено резко нажимать на педали, а руль нужно держать прямо и не дергать его.

