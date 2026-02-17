На Солнце произошла вспышка: ученые рассказали, грозит ли Земле новая магнитная буря

Прогноз магнитных бурь на 17 февраля

На Солнце произошла вспышка, из-за которой на Земле может начаться магнитная буря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, средняя по силе вспышка произошла 16 февраля, а вместе с ней произошел и выброс корональной массы. Ожидается, что он пройдет на восток от нашей планеты, однако касательный удар все же будет.

Как сообщается, в настоящее время скорость солнечного ветра остается повышенной из-за продолжающегося воздействия корональной дыры. Ожидаются и дальнейшие активные и кратковременные периоды магнитных бурь G1, особенно в течение 17 и 18 февраля.

Видео дня

Вспышка на Солнце - что важно знать

Солнечные вспышки - это мощные выбросы энергии, возникающие в активных областях Солнца. За считанные минуты в космос отправляются потоки рентгеновского излучения и заряженных частиц. Если вспышка сопровождается корональным выбросом массы и направлена к Земле, то это приводит к магнитным бурям. Они способны вызвать полярные сияния, перебои в радиосвязи и навигации. Силу вспышек измеряют по шкале классов A, B, C, M и X, где каждый следующий класс в десять раз мощнее предыдущего.

