Глубиной почти 2000 метров: какой самый большой в мире ледник

Национальный центр данных по снегу и льду оценивает общую площадь ледников мира примерно в 700 000 квадратных километров.

Ледники можно найти на каждом континенте мира - если включить в расчет Океанию, где они расположены в Новой Зеландии и Западной Новой Гвинее. Об этом пишет discoverwildlife.

Национальный центр данных по снегу и льду оценивает общую площадь ледников мира примерно в 700 000 квадратных километров.

Отмечается, что самая большая ледниковая система в мире (и самый длинный ледник в мире) находится в Антарктиде: ледник Ламберта - система шельфовых ледников Амери.

Видео дня

Этот ледник также является ледяным потоком - частью ледяного щита, который движется быстрее, чем окружающий лед.

По данным NASA, большая часть ледника Ламберта движется со скоростью от 400 до 800 метров в год. Он течет от антарктического ледового щита до шельфового ледника Амери (залив в Восточной Антарктиде), где впадает в море.

По мере того, как ледник расширяется на шельфовый ледник, его скорость может достигать 1000-1200 метров в год. В статье сказано:

"Это означает, что Книга рекордов Гиннесса рассматривает его как часть системы ледника Ламберта и шельфового ледника Амери. Сам ледник имеет длину более 435 километров, но самая длинная линия течения от водораздела вглубь материка до края шельфового ледника Амери составляет примерно 1470 километров".

По данным GWR, общая площадь системы ледника Ламберта и шельфового ледника Амери составляет 1 550 000 квадратных километров - это примерно вдвое больше площади Техаса. Считается, что местами глубина ледника достигает 1950 метров.

Эта система шельфовых ледников была обнаружена австралийским экипажем самолета в 1956/57 годах на территории австралийской Антарктической территории.

Какой ледник является самым большим в мире

Отмечается, что если судить по площади отдельного ледника, то победителем становится ледник Селлер (также расположенный в Антарктиде). ​​Его площадь составляет 7000 квадратных километров. Это немного больше, чем площадь американского штата Делавэр, или немного меньше, чем площадь острова Крит в Греции.

Ледник Селлер находится в западной части Антарктического полуострова, на выступе суши у берегов чилийской Антарктиды и Фолклендских островов.

Впервые он был исследован британской экспедицией на Землю Грэма в 1936-37 годах.

На втором месте находятся ледники Терстон № 1 и Александровский остров № 1, также расположенные в Антарктиде. Однако, поскольку континент хранит рекорд самой низкой зарегистрированной температуры на Земле, неудивительно, что там также можно найти обширные участки ледяных ледников.

Таяние ледников

Недавно исследование показало, что таяние ледников во всем мире будет иметь последствия не только для локальных экосистем, но и потенциально может повлиять на эпидемиологическую ситуацию.

Вас также могут заинтересовать новости: