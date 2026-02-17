Ночные удары по Одессе: горели дом, авто, магазины, есть раненые люди (фото)

За ночь воздушная тревога в Одессе была объявлена 6 раз.

В ночь на вторник, 17 февраля, россияне атаковали Одессу. Есть пострадавшие люди. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, ночью воздушная тревога в городе была объявлена 6 раз. В результате ударов повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома. В другом - повреждены магазин и СТО.

"После ночной атаки известно о трех пострадавших мужчинах - 62 и 65 лет. Один из них в тяжелом состоянии. Другой - средней степени тяжести. Оба госпитализированы. Еще одной женщине оказана помощь на месте", - рассказал чиновник.

Видео дня

Также ночью российские войска нанесли удары по Днепру. По информации начальника областной военной администрации Александра Ганжи, в одном из районов города произошел пожар, повреждены админздание и авто. Предварительно - обошлось без пострадавших.

Обновлено в 8:40. Как сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области, ночью Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Повреждения получили энергетическая и гражданская инфраструктура, вспыхнули масштабные пожары. Спасатели ГСЧС работали одновременно на нескольких локациях. В частности, пострадал 25-этажный жилой дом – на 22-м этаже повреждена квартира и балкон лестничной клетки. На месте работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 20 жителям, среди которых один ребенок.

"Горели здание СТО и склад автомобильных шин. Огонь уничтожил два автомобиля. Пожар ликвидирован на площади 300 кв. м. Также горели 2 продовольственных магазина.В гаражном кооперативе в результате попадания занялся пожар, повреждено 7 гаражей, два автомобиля уничтожены", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в результате атаки по гаражному кооперативу пострадали 2 человека. В других локациях информация о погибших или пострадавших не поступала.

Все пожары ликвидированы. От ГСЧС для ликвидации последствий привлекалось более 50 спасателей.

Представитель Одесской областной прокуратуры Инна Верба уточнила УНИАН, что повреждена также остановка общественного транспорта и минимаркет. По предварительным данным, мужчины, которые получили ранения, были в районе остановки. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) УК Украины.

В соцсетях очевидцы сообщают, что поврежден многоэтажный жилой комплекс "Кадорр", расположенный на улице Валерия Самофалова (ранее – улица Каманина).

Российские удары по Одессе

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 15 февраля Россия массированно атаковала Одессу - по городу было запущено много дронов, в результате ударов поврежден объект железнодорожной инфраструктуры, возникло возгорание, из-за повреждения цистерны с топливом произошел разлив и возгорание нефтепродуктов.

Днем ранее из-за российской атаки на город погиб человек. Оккупанты нанесли циничный удар по жилому сектору города. В результате была разрушена квартира в 1-этажном жилом доме.

