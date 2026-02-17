Канадка, воюющая в ВСУ, рассказала об особом украинском холоде и о том, что на войне самое тяжелое

Украинские минус 5 ощущаются тяжелее, чем в Канаде минус 30, говорит Бриттни Шки-гиизис.

Сидеть на позиции во влажном холоде очень трудно, а для того, чтобы согреться, в блиндаже военнослужащие используют окопные свечи или химические обогреватели. Об этом в интервью Укринформу рассказала канадка с индейскими корнями Бриттни Шки-гиизис (Жук), которая присоединилась к рядам Вооруженных сил Украины и прошла путь от танкистки до оператора FPV-дронов.

Отвечая на вопрос о том, как она и ее собратья, другие люди на передовой справляются и спасаются от холода, учитывая, что Украина сейчас переживает одну из самых холодных зим десятилетия, она отметила, что в Канаде другой климат.

"Там, где я живу, погода похожая. Она очень-очень холодная. Однако это сухой холод, совсем другой. Может быть -30°-40°, и это не ощущается так, как здесь -10° или даже -5°. Поэтому сидеть на позиции во влажном холоде очень трудно", - рассказала военнослужащая.

Видео дня

По ее словам, для того, чтобы согреться, в блиндаже они используют окопные свечи или химические обогреватели, которые можно положить в перчатки, берцы или в спальный мешок.

Ротации

На вопрос о ротации военнослужащая рассказала, что самое тяжелое время - это когда люди идут на позиции и возвращаются оттуда.

"Надо ходить через посадки и четыре, и десять километров - зависит от того, где машина может забрать. Это реально трудно, потому что сейчас зима, и посадки лысые, без прикрытия. Дронам видно, как люди ходят. Также есть много мин. Если выпал снег, то не видно, что под ногами. Угроз много во время передвижения", - сказала она.

Относительно того, сколько в среднем военные остаются на позиции из-за опасности во время замены, канадка отметила, что в их подразделении хорошие ротации:

"Мы стараемся сидеть две недели. Это может быть немного дольше, если ситуация слишком тяжелая, но всегда наш командир старается заменять нас каждые две недели", - рассказала Жук.

Иностранцы в ВСУ

Как сообщалось, ранее в Le Monde отметили, что Украина в конце 2025 года фактически начала распуск Интернационального легиона - подразделения, созданного по приказу президента Украины Владимира Зеленского через несколько дней после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Так, иностранных бойцов начали переводить в штурмовые полки регулярной армии, которые выполняют одни из самых опасных боевых задач, отметило издание.

