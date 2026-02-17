Весной еще особо не пахнет: синоптик рассказал о конце зимы и потеплении

С 23 по 26 февраля в большинстве областей временами будет снег и дождь.

В Украине пока существенных изменений в погоде или наступления метеорологической весны по тенденциям пока не ожидается и не наблюдается. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, отвечая на вопрос о том, как долго продержится в Украине очередная волна морозов, когда температура снова повысится до "плюсов".

Он отметил, что в целом эта неделя еще будет холодной по стране. "Выше нуля у нас будет только в Закарпатье 20 февраля и в центральных областях. В ночные часы мы уже ожидаем от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Во всех других областях, кроме западных, северных, центральных и Закарпатья, мы ожидаем, что значения температуры будут в пределах +2°...+8°", - сказал синоптик.

Так, на юге и юго-востоке будет несколько теплее, а на крайнем юге страны будет до +9°...+14°.

На уточнение, продолжается ли в целом волна холода на этой неделе и переходит ли на следующую, Семилит сказал, что по всей территории Украины пока не наблюдается таких тенденций, как на юге.

"21 февраля температура будет меняться до минусовых значений. В целом 21 февраля температура в юго-восточной части ночью и днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Тогда как во всех других областях мы уже снова ожидаем ночью -4°...-9°. В западных, северных, местами также в центральных областях - до -14°. В дневные часы будет 0°...-5°, на севере страны - -2°...-7°", - сказал Семилит.

Погода в Украине - какой будет последняя неделя зимы

Кроме того, на вопрос о следующей неделе, ведь до конца февраля, до конца зимы остается уже только шесть дней, и ожидается ли повышение температуры на весну, эксперт рассказал, что 22 февраля в западных областях, а с 23 по 26 февраля - в большинстве областей временами будет снежить и выпадать дождь.

"22 февраля в северных, местами западных и центральных областях останутся -9°...-14°. Зато в дневные часы в Украине мы ожидаем, что значения температуры будут колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла", - рассказал синоптик.

На юге страны и на юго-востоке 22-26 февраля будет несколько теплее, +2°...+7°.

"Как таковых весенних значений температуры, как бы нам хотелось сейчас, - пока мы их не наблюдаем", - отметил Семилит и добавил, что "существенных изменений или даже наступления метеорологической весны мы пока не ожидаем и не наблюдаем тенденций".

Погода сегодня - прогноз на 17 февраля

Как сообщал Погода УНИАН, на этой неделе погода в Украине будет очень нестабильной. Ожидаются постоянные колебания температуры, снег, мокрый снег и дожди.

В частности, 17 февраля существенных осадков в Украине не ожидается, но станет прохладнее. По всей стране установится облачная погода с прояснениями. Ночью ожидаются морозы до -10°...-17°, при этом холоднее всего будет на севере страны.

