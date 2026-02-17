Если дома залежался качан капусты, можно на скорую руку приготовить вкуснейшие рулетики.

Капуста Пелюстка надоела, а в холодильнике лежит еще целый качан? Вы и представить себе не можете, что приготовить из капусты и фарша можно насколько аппетитное блюдо. Вся семья будет просить его снова и снова, хотя делается все элементарно и обходится совсем недорого.

Разберемся, что приготовить из капусты на скорую руку – на сковороде и в духовке.

Что приготовить из капусты на ужин – простой рецепт

Многие люди, в попытке найти простые блюда из белокочанной капусты, обходят такие рецепты стороной. Но результат вас приятно поразит, а родные посчитают, что вы "колдуете" на кухне минимум полдня, хотя на деле все делается быстро и без лишней суеты. А главное – продукты в рецепте самые доступные, что сейчас особенно важно.

Ингредиенты:

Лаваш – 2 листа (30×40 см).

Капуста – 500 г.

Морковь – 120 г.

Лук репчатый – 100 г.

Фарш – 200 г.

Яйца – 2 шт.

Кефир 3,2% – 120 мл.

Сметана 10–15% – 150 г.

Соль, паприка, сухой чеснок, травы – по вкусу.

Что приготовить из капусты на скорую руку

Начинаем с капусты – подойдет обычная, даже плотная зимняя, ничего особенного искать не нужно. Мелко шинкуем.

Добавляем натертую на крупной терке морковь и мелко нарезанный лук. Обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом около 10 минут без крышки на огне чуть выше среднего.

Затем кладем немного фарша – свиной, говяжий, куриный или смешанный. Обжариваем вместе еще 5 минут. Солим, добавляем сладкую паприку и сухой чеснок, перемешиваем и снимаем с огня.

Приготовим заливку: в миске соединяем сметану 10–15%, кефир 3,2%, яйца, соль и сухие травы. Венчиком перемешиваем до однородности. Соус получается нежным, с легкой кислинкой.

Берем два листа тонкого лаваша (примерно 30×40 см). На первый выкладываем половину капустной начинки, равномерно, оставляя немного края. Сворачиваем рулетом с широкой стороны, слегка прижимая.

Нарезаем рулет кусочками 4–5 см – примерно 10 штук. То же делаем со вторым листом и оставшейся начинкой, получая около 20 рулетиков.

Выкладываем их плотно в форму или сковороду, заливаем соусом, стараясь покрыть каждый кусочек, особенно края.

Запекаем в духовке при 180 °C около 25 минут или на медленном огне в сковороде с крышкой 15–20 минут.

Готовое блюдо посыпаем зеленым луком и подаем к столу. Рулетики легко отделяются, по вкусу напоминают смесь голубцов, пирога с капустой и запеканки. Лаваш остаётся мягким, а начинка нежной и сочной.

Даже если раньше вы делали другие блюда из капусты на сковороде, все равно стоит попробовать именно этот рецепт. К тому же по стоимости все выходит более чем бюджетно: капуста, морковь и лаваш доступны каждому, да и фарша требуется совсем немного.

