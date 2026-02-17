Во Львове на два дня объявили желтую опасность (инфографика)

Почти всю неделю во Львове будет периодически снежить.

Во Львове на два дня подряд объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и городу Львову 17-18 февраля на дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.

Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

17 февраля погоду на Львовщине будет определять периферия антициклона, расположенного над странами Балтики.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер 5-10 м/с. Температура днем от 4° мороза до 1° тепла.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. Утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер будет 5-10 м/с. Днем термометры покажут -1°...-3°.

Атмосферное давление будет слабо расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

В целом в течение недели Львовщина будет находиться под влиянием фронтов от циклонической депрессии над югом Западной Европы. Ожидается снег от небольшого в начале недели до умеренного - в конце. Днем 19 февраля и в течение суток 20 февраля возможен значительный снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер будет слабый, в отдельные дни порывистого характера, при котором вероятны метели. Температура воздуха будет оставаться в ночные часы в минусовых значениях, а в дневные - около 0°.

