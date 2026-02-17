Во Львове на два дня объявили желтую опасность (инфографика)

Во Львове на два дня подряд объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и городу Львову 17-18 февраля на дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.

Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

17 февраля погоду на Львовщине будет определять периферия антициклона, расположенного над странами Балтики.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер 5-10 м/с. Температура днем от 4° мороза до 1° тепла.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. Утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер будет 5-10 м/с. Днем термометры покажут -1°...-3°.

Атмосферное давление будет слабо расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

В целом в течение недели Львовщина будет находиться под влиянием фронтов от циклонической депрессии над югом Западной Европы. Ожидается снег от небольшого в начале недели до умеренного - в конце. Днем 19 февраля и в течение суток 20 февраля возможен значительный снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер будет слабый, в отдельные дни порывистого характера, при котором вероятны метели. Температура воздуха будет оставаться в ночные часы в минусовых значениях, а в дневные - около 0°.

