В народе считают, что в некоторые дни лучше не перестилать постельное белье.

Хозяйки и хозяева обычно из соображений гигиены интересуются, как часто нужно менять постель. Однако есть и эзотерическая, и религиозная сторона вопроса. По приметам, не все дни недели подходят для того, чтобы освежить место для сна.

УНИАН решил разобраться, когда этого не стоит делать, какие, по поверьям, могут возникнуть проблемы, если нарушить запрет, и в какой день недели лучше менять постель по приметам и церковной традиции.

Народные советы: в какой день менять постель лучше всего

Лучшим днем для уборки и обновления спального места считается Чистый Четверг (так называют четверг на пасхальной неделе). По церковной традиции в Чистый Четверг нужно завершить основную бытовую подготовку к празднику, то есть сделать самую грязную работу.

В народе считают, что если в этот день постелить новое или просто свежее постельное белье, то на протяжении всего следующего года человек и его родные будут здоровы.

Еще в какие дни лучше менять постель:

В любой четверг. По народным приметам, обновив спальное место, человек привлечет крепкий сон и достаток.

По народным приметам, обновив спальное место, человек привлечет крепкий сон и достаток. В субботу. Лучшее время – до заката. Считается, что такие действия помогают уберечь гармонию в семейных отношениях.

В какие дни менять постель мы разобрались, но стоит также уточнить, когда же лучше этого не делать. Во-первых, от такой работы по возможности стоит отказаться в самые крупные праздники церковного календаря (двунадесятые, в частности, Рождество и Пасха), а также в особенные дни пасхальной недели – не только в Страстную пятницу, но и в Великий понедельник и Великую среду.

Почему нельзя менять постель в понедельник, пятницу и среду перед Пасхой

В церковной традиции эти дни считаются особенными, и людям рекомендуют в это время больше концентрироваться на духовной жизни, а не на быту, молиться и по возможности приходить в храмы.

Возможно, в связи с такими рекомендациями в народе начали считать, что и в обычные понедельники, среды и пятницы заниматься таким рутинным делом не стоит.

Согласно приметам, пятница – день, в который строго нельзя обновлять спальное место. В христианской традиции в Страстную пятницу вспоминают распятие Иисуса Христа, поэтому она ассоциируется со страданиями. По народным верованиям, если человек перестилает постель в пятницу, он "зазывает болезни".

Понедельник в народе часто считают "тяжелым" днем для начинаний, поэтому, возможно, его из-за этого также начали считать неблагоприятным для смены постели.

