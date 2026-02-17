Россия активно расширяет потенциал беспилотников: в ISW предупредили об опасности

Россия активно вкладывает средства в разработки и создает новые спецподразделения.

Россия активно вкладывает средства и активизирует усилия для расширения потенциала своих беспилотников. Как отмечают аналитики Института изучения войны, РФ инвестирует средства в централизованные инкубаторы для развития технологий беспилотных летательных аппаратов и создает специальные подразделения и должности для развития потенциала беспилотников.

Эти усилия направлены на поддержку кампании России по воздушному перехвату на поле боя, а также противовоздушной обороны с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Так, бывший глава российского космического агентства "Роскосмос" Дмитрий Рогозин 16 февраля заявил, что Центр специального назначения беспилотных систем "БАРС-Сармат" расширяет список специализированных должностей, увеличивает боевые подразделения и проводит дополнительный набор персонала.

Как отмечают в ISW, этот центр является ключевой организацией по исследованиям и разработкам в области российских беспилотных систем и занимается разработкой и испытанием оборудования и оперативных концепций перед более широким распространением новых технологий и тактик использования беспилотных систем в российских подразделениях.

В его состав также входят два специализированных отряда, которые специализируются на эксплуатации беспилотников на оперативной глубине до 30–35 километров, а также отдельный отряд противовоздушной обороны, который специализируется на перехвате украинских дронов с помощью беспилотных систем.

В состав Центра также входит специализированный отряд, который производит и модернизирует оборудование с учетом боевого опыта, полученного на фронте:

"Каждая из этих новых частей уделяет особое внимание различным элементам российской кампании воздушного перехвата, включая обеспечение ударов средней дальности, перехватчики-беспилотники и технологические адаптации. Эти кампании в значительной степени способствовали продвижению российских войск на поле боя осенью и зимой 2025 года".

Центр также заявил, что разрабатывает "новую" военную специальность под названием "солдат-технолог" – роль, вероятно, предназначенную для содействия развитию и интеграции возможностей беспилотных летательных аппаратов в российских боевых силах в целом.

"Дальнейшее развитие и расширение центра может позволить России быстрее распространять успешные разработки в области беспилотных систем в российских вооруженных силах", - предупреждают аналитики.

Как россияне справляются с отключением Starlink

После того, как SpaceX отключил доступ к терминалам Starlink для российских войск, армия оккупантов уменьшила количество наступлений, а точность их ударов снизилась.

Как сообщал советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов, россияне начали испытания стратосферных платформ, которые планируют использовать для налаживания связи стандарта 5G NTN. Таким образом они планируют компенсировать потерю доступа к спутникам Starlink.

