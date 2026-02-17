Циклон приносит в Украину снегопады, метели и сильный ветер, - синоптик Диденко

Погода испортится уже 18 февраля.

Сегодня в Украине ожидается пауза в осадках, только на юге пройдут снег и дожди. А уже в среду, 18 февраля, к нам придет очередной циклон и испортит погоду. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, южный циклон придет с Балкан. Он принесет в Украину снегопады, метели, сильный ветер.

В Киеве погода также испортится: будут осадки, но потеплеет.

"В среду очередной циклон принесет в столицу ухудшение погоды и повышение температуры воздуха", - рассказала эксперт по погоде.

Погода в Украине - когда наступит долгожданное потепление

До конца февраля остаются считанные дни, однако настоящего потепления пока не прогнозируют. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

По словам эксперта, 22 февраля в западных областях, а с 23 по 26 февраля в большинстве регионов периодически будут идти снег и дождь.

22 февраля на севере, местами на западе и в центре ночью сохранятся морозы -9°...-14°. Днем температура по стране будет колебаться от -4° до +3°. На юге и юго-востоке 22-26 февраля будет теплее, +2°...+7°.

Впрочем, о весеннем тепле пока не идет речи: существенного повышения температуры и прихода метеорологической весны в ближайшее время не ожидается.

