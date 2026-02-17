Польша готовит иск против России о репарациях за советские преступления, - FT

Польша начала подготовку иска против России с требованием репараций за преступления, совершенные в советский период. Инициатива реализуется по поручению премьер-министра Дональда Туска, пишет Financial Times.
Страна намерена требовать от РФ компенсацию в размере 1,3 триллиона евро, как и от Германии за преступления Второй мировой войны.
Бартош Гондек, директор института, которому Туск поручил изучить исторические преступления России, заявил, что расследование будет гораздо более масштабным, чем его работа по жестокости нацистов, в частности будут учитываться еще более четыре десятилетия холодной войны, когда Польша оставалась под советским влиянием.
По словам Гондека, команда из около 10 польских историков сталкивается с большими препятствиями, чем при подсчете немецких репараций, и назвал это расследование "долгосрочным проектом". Он подчеркнул, что польские историки не имеют доступа к особо чувствительным российским архивам, а многие документы были сфальсифицированы или уничтожены в советский период.
Издание напомнило, что иск Польши к Германии остается нерешенным. Так, Германия утверждает, что вопрос репараций был юридически закрыт после Второй мировой войны. Между тем польская партия "Право и справедливость" (PiS) утверждает, что Туск не сделал достаточно, чтобы попытаться заставить Берлин выплатить компенсацию.
Член Европейского парламента от PiS Аркадиуш Мулярчик, который возглавлял иск против Германии в 2022 году, заявил, что его партия всегда намеревалась выдвинуть позже требование против России. Он обвинил Туска в том, что тот пытается использовать обиды на Москву, чтобы отвлечь внимание от "застоя" в переговорах с Берлином по поводу немецких репараций.
"Подъем вопроса репараций со стороны России, по сути, является попыткой уйти от основного вопроса – до сих пор нерешенной ответственности Германии. Учитывая, что Туск уже заявил об успехах PiS как о своих собственных, не будет неожиданностью, что Туск цинично зарабатывает политический капитал, где может", – сказал Мулярчик.
Польша требовала репараций от Германии: что известно
Ранее УНИАН писал, что Польша стремится получить репарации от Германии за Вторую мировую войну. Об этом в 2022 году сообщал лидер тогдашней правящей фракции "Партия и справедливость" Ярослав Качиньский. По его словам, ущерб, нанесенный Германией, Польша оценивает в 6,2 триллиона злотых (1,32 триллиона долларов). Качиньский добавил, что Германия никогда не отвечала за свои преступления против Польши.
В 2024 году стало известно, что Польша передумала требовать репарации от Германии после того, как премьер-министром стал Дональд Туск. Министр иностранных дел Радослав Сикорский пояснил, что вместо этого Польша будет искать другую форму компенсации, такую как восстановление исторических зданий или инвестиции во взаимную оборону.