Украина использует технологию времен Французской революции для ударов по России, - WSJ

Аэростаты практически незаметны на радарах и парят высоко над линиями РЭБ, которые выводят из строя другие летательные аппараты.

Военная технология времен Французской революции – воздушные шары – все активнее возвращается на современное поле боя. Как пишет The Wall Street Journal, украинские Вооруженные силы успешно используют их для нанесения ударов вглубь России, а также для разведки, транспортировки и в качестве приманки.

Воздушные шары могут вести разведку, и транспортировать полезные нагрузки. Они практически незаметны на радарах и парят высоко над линиями радиоэлектронной борьбы, которые выводят из строя другие летательные аппараты. Они также могут нести оружие, включая ударные дроны-камикадзе, на тысячи километров, чтобы поражать удаленные цели.

"Киев, испытывая нехватку финансирования и доступа к достаточному количеству современного оружия, обратился к воздушным шарам как к недорогому запасному варианту, обладающему асимметричным преимуществом в виде местных ветровых потоков", - отмечает издание.

Видео дня

Воздушные шары для дальнобойных ударов

По словам источников, Украина начала использовать воздушные шары вскоре после вторжения России, чтобы сбрасывать бомбы или гранаты и изматывать российскую оборону, перевозя грузы, которые на радарах выглядели как боевые самолеты. В 2024 году Украина начала использовать воздушные шары, часто от американских поставщиков, в качестве системы доставки небольших камикадзе-оружия, которые самостоятельно летят к точной цели.

Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, такое сочетание действий предоставляло возможность наносить удары вглубь российской территории – по нефтяным месторождениям и нефтеперерабатывающим заводам, судоходным терминалам и железным дорогам – и ослаблять российскую экономику:

"В прошлом году украинские силы использовали воздушные шары для атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, а также на Москву и Рязань. По словам источников, воздушные шары также использовались для доставки ударных беспилотников в Москву в декабре".

Благоприятные погодные условия

Воздушные шары зависят от ветра. На Украине преобладающие ветры дуют на восток, а это значит, что аэростаты естественным образом плывут в сторону России.

Операторы говорят, что сочетание ИИ с более точными данными прогноза погоды позволило с большей точностью поражать удаленные цели. Аэростаты поднимаются и опускаются, используя вентиляционные отверстия или пропеллеры, чтобы найти подходящие потоки воздуха. Эндрю Эванс, директор по стратегии и трансформации разведывательного подразделения армии США, отметил, что сбить воздушный шар, который стоит всего несколько сотен долларов, может обойтись противнику в миллионы долларов.

Современные технологии

Сегодняшние высотные воздушные шары могут складываться до размеров рюкзака, оснащены легкими камерами и другими датчиками, а также питаются от солнца, используя материалы, поглощающие солнечные лучи, или небольшие солнечные панели. Они могут автономно корректировать курс, а операторы могут запускать обновления программного обеспечения для изменения миссии шара.

Компания Planetfall, базирующаяся в Великобритании и Германии, разработала ударные дроны, которые сбрасываются с ее воздушных шаров на высоту 19 миль, где низкие температуры и разреженный воздух наносят серьезный ущерб обычным дронам. После сброса беспилотные летательные аппараты могут поразить цель почти вертикально, что делает их практически невозможными для перехвата, а дополнительным преимуществом является отсутствие радиоконтакта или тепловой сигнатуры от двигателя, которые могли бы выдать их, сказал основатель компании Виктор Фрейхерр фон Зюсскинд. Компания имеет контракты на исследования и разработки с британскими вооруженными силами, а Украина уже использует ее системы.

ВСУ разгромили НАТО на учениях

Ранее издание Wall Street Journal опубликовало сенсационный материал о том, как во время военных учений НАТО в Эстонии в мае 2025 года приглашенные на роль условного противника украинские военные условно "разгромили" за полдня два батальона НАТО.

По словам украинских дронщиков, это стало следствием кучи ошибок, допущенных европейцами: перемещение техники большими группами; отсутствие надлежащей маскировки; пехота не пыталась спрятаться при появлении дронов; отсутствие проверки дорог на наличие мин.

Вас также могут заинтересовать новости: