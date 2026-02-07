В РФ похвастались новым беспилотным катером-маткой: эксперт рассказал, какие города в опасности

Коваленко отмечает, что враг намерен масштабировать использование таких средств.

Российский беспилотный катер (БЭК) "Скорлупа" представляет угрозу для украинских рек и побережья Черного моря. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в Telegram, проанализировавший заявления оккупантов о применении этого катера, который используется в качестве носителя FPV-дронов типа "Князь Вандал Новгородский" (КВК).

По его словам, в этом случае применяется оптоволоконная технология, позволяющая противнику задействовать сравнительно дешевые средства поражения на дистанции до 40 километров, сохраняя при этом стабильную связь. Коваленко отмечает, что враг намерен масштабировать использование таких средств как в районах речных артерий, так и в акватории Черного моря.

Аналитик подчеркивает, что БЭК "Скорлупа" фактически расширяет возможности применения дронов КВК: их смогут использовать не только в руслах рек и в море для атак по надводным целям, но и для террористических налетов на ближнюю южную прибрежную зону Черного моря – Очаков, Рыбаковку, Коблево, Черноморское. По его оценке, при определенных условиях эта угроза может распространиться и на Николаев, и потенциально на Одессу.

Коваленко считает, что уже сейчас, пока противник не развернул массовое производство БЭК "Скорлупа" и не реализовал дополнительные технические решения, способные усилить уровень террора, необходимо срочно принимать меры по противодействию этой угрозе.

Эксперт рассказал о российском БПЛА "Италмас"

Напомним, военный обозреватель Денис Попович заявил, что сейчас Украине мало известно о российском ударном беспилотнике БМ-35 "Италмас", который противник использует для ударов по Украине. В то же время, по словам эксперта, понятно, что эти дроны не похожи на российские ударные БПЛА типа "Шахед".

По некоторым данным, "Италмас" имеют систему самоуничтожения, поэтому целыми фактически не попадают в руки украинских специалистов. По словам Поповича, враг начал чаще оснащать свои ударные дроны "Герань" боевой частью.

