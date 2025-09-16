Бывший премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что инициатива обходится слишком дорого налогоплательщикам, и эти средства должны быть потрачены "на наш собственный народ".

Успешные усилия Чехии по поставке артиллерийских снарядов для Украины подверглись критике со стороны популистской партии ANO, лидирующей в опросах перед октябрьскими парламентскими выборами в стране.

Как пишет Politico, лидер партии и бывший премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что инициатива обходится слишком дорого налогоплательщикам, и эти средства следовало бы потратить "на наш народ". Ранее в интервью агентству Reuters он назвал эту инициативу "гнилой" и заявил, что она будет отменена, если он вернется к власти.

"Согласно имеющейся у нас информации, речь идет о неадекватной прибыли, низком качестве и сомнительных поставщиках. По этим причинам этим вопросом следует управлять на уровне НАТО", — заявил Politico заместитель председателя ANO Карел Гавличек.

Видео дня

При этом скептицизм ANO в отношении инициативы по поставкам боеприпасов нашёл отклик у чешских избирателей. В июньском опросе, проведённом организацией Stem, спрашивалось об уровне чешской поддержки Украины: 49% заявили, что она слишком велика, 29% — что она вполне приемлема, а 6% - что недостаточна.

"Поскольку лишь немногие верят в победу Украины, и ещё меньше верят в быстрое урегулирование, они не видят смысла в отправке военной помощи", — заявил Иржи Таборский, аналитик Stem.

Мартин Вокалек, глава брюссельского офиса чешского аналитического центра Europeum, заявил, что Бабиш и его партия используют эти настроения, чтобы остановить кампанию по поставке боеприпасов. Согласно опросу POLITICO, ANO пользуется поддержкой 32% избирателей, в то время как коалиция Фиалы "Сполу" — всего 21%.

Если Бабиш сдержит свое слово и откажется от инициативы по поставке боеприпасов, другим западным партнерам Украины придется внести больше средств, предупредил Вокалек.

Чешская снарядная инициатива

Чехия начала тайную кампанию по поиску на мировых рынках артиллерийских снарядов, которые можно приобрести и передать Украине. Деньги на закупку этих снарядов совместно собирают страны Европы.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что в рамках этой инициативы Украине уже передано более миллиона артиллерийских снарядов. До конца года 16 стран-участниц инициативы планируют поставить в целом 1,8 миллиона снарядов, добавил чешский министр.

Вас также могут заинтересовать новости: