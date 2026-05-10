Британия направляет корабль ВМС на фоне обсуждений миссии в Ормузском проливе

Великобритания усиливает присутствие на Ближнем Востоке из-за возможной миссии в Ормузском проливе.

Великобритания направляет военный корабль на Ближний Восток на фоне подготовки возможной многонациональной миссии в районе Ормузского пролива, сообщает Reuters.

По данным издания, британский эсминец направляется в регион в рамках планов по обеспечению безопасности судоходства через стратегически важный морской маршрут. Речь идёт о возможной будущей операции, которая может быть реализована при улучшении условий безопасности в регионе.

Ранее союзники обсуждали создание международной миссии для защиты торгового судоходства через Ормузский пролив, который остаётся ключевой точкой мировой энергетической логистики.

В материале отмечается, что британская сторона рассматривает такие меры как подготовительные шаги и элемент планирования на случай развертывания операции.

В Минобороны Великобритании ранее подчёркивал необходимость обеспечения свободы судоходства:

" Предварительное размещение корабля HMS Dragon является частью разумного планирования, которое обеспечит готовность Великобритании, в рамках многонациональной коалиции, возглавляемой совместно Великобританией и Францией, к обеспечению безопасности пролива, когда позволят условия ", – заявил представитель Министерства обороны Великобритании.

По данным Reuters, обсуждается формат коалиции стран, которые могли бы участвовать в обеспечении безопасности морского пути и предотвращении его блокировки.

При этом подчёркивается, что окончательное решение о полномасштабной миссии пока не принято, а текущее развёртывание носит подготовительный характер.

Ранее CNN сообщило, что в Иране активизировалась небольшая, но влиятельная фракция религиозных фанатиков жесткой линии, которая мешает Трампу завершить войну на Ближнем Востоке.

Несколько дней назад США нанесли удары по объектам в иранских портах Кешм и Бандар-Аббас. Однако в администрации Дональда Трампа отметили, что подобные действия не означают возобновления полномасштабной войны с Ираном, пишет Fox News.

