Британия направляет корабль ВМС на фоне обсуждений миссии в Ормузском проливе

Великобритания направляет военный корабль на Ближний Восток на фоне подготовки возможной многонациональной миссии в районе Ормузского пролива, сообщает Reuters.
По данным издания, британский эсминец направляется в регион в рамках планов по обеспечению безопасности судоходства через стратегически важный морской маршрут. Речь идёт о возможной будущей операции, которая может быть реализована при улучшении условий безопасности в регионе.
Ранее союзники обсуждали создание международной миссии для защиты торгового судоходства через Ормузский пролив, который остаётся ключевой точкой мировой энергетической логистики.
В материале отмечается, что британская сторона рассматривает такие меры как подготовительные шаги и элемент планирования на случай развертывания операции.
В Минобороны Великобритании ранее подчёркивал необходимость обеспечения свободы судоходства:
" Предварительное размещение корабля HMS Dragon является частью разумного планирования, которое обеспечит готовность Великобритании, в рамках многонациональной коалиции, возглавляемой совместно Великобританией и Францией, к обеспечению безопасности пролива, когда позволят условия ", – заявил представитель Министерства обороны Великобритании.
По данным Reuters, обсуждается формат коалиции стран, которые могли бы участвовать в обеспечении безопасности морского пути и предотвращении его блокировки.
При этом подчёркивается, что окончательное решение о полномасштабной миссии пока не принято, а текущее развёртывание носит подготовительный характер.
