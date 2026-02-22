Украинские военные уничтожили вражеские вертолеты на территории РФ, - СМИ

На данный момент официального подтверждения такой атаки нет.

Украина нанесла удар по Орловской области РФ, использовав дальнобойные дроны-камикадзе. В частности, был атакован вертолетный аэродром "Пугачевка" Воздушно-космических сил России. Об этом сообщил Telegram-канал "Досье шпиона".

Удар был зафиксирован в пятницу, 20 февраля, в результате чего был поражен многоцелевой вертолет Ми-8 (бортовой номер 53), принадлежавший 319 отдельному вертолетному полку, базирующемуся в Черниговке (Приморский край РФ).

Кроме того, был уничтожен штурмовой вертолет Ка-52 "Аллигатор" (бортовой номер 18). Он принадлежал 16 бригаде армейской авиации, которая находится в Зернограде (Ростовская область).

Что известно о такой авиации

Как пишет Oboz.ua, скорее всего, украинские военные смогли уничтожить российский основной модернизированный вариант многоцелевого вертолета Ми-8 - модель АМТШ, также известную под названием "Терминатор".

"Вертолет может нести управляемые противотанковые ракеты "Штурм" или "Атака", неуправляемые ракеты С-8, а также 23-мм пушки в контейнерах. Он оснащен экранно-выхлопными устройствами для снижения инфракрасной заметности и системами отстрела ложных тепловых целей", - отметили в материале.

Кроме того, Ми-8АМТШ может перевозить до 36 военных или до четырех тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске.

"В то же время Ка-52 "Аллигатор" является основным российским штурмовым вертолетом, который представляет собой глубокую модернизацию одноместного Ка-50 "Черная акула". На конец 2025 - начало 2026 года, в боеспособном состоянии российских войск находятся около 70 машин", - добавили в издании.

Вертолет имеет 30-мм автоматическую пушку 2А42, противотанковые ракеты "Вихрь", неуправляемые авиаракеты С-13 и может нести легкогрузные бомбы весом до двух тонн.

Поражение российской техники - последние новости

Как писал УНИАН, ВСУ поразили два российских "Охотника". Пресс-секретарь ВМС Украины Дмитрий Плетенчук пояснил, что речь идет о двух пограничных сторожевых кораблях проекта 22460 "Охотник".

"Во-первых, в любом случае, это приятно и красиво. Во-вторых, корабли этого проекта - довольно немалые единицы. Они не из состава Черноморского флота РФ, а входят в состав береговой охраны ФСБ РФ. На самом деле это - очередное напоминание, что в Крыму они точно не могут чувствовать себя в безопасности", - отметил он.

Также сообщалось, что Силы обороны впервые уничтожили "Искандер" в Крыму. Отмечается, что эти комплексы находятся на вооружении 31-й дивизии ПВО 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа России, дислоцирующейся в Крыму.

