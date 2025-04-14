В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) не объявляли о передаче ВКС РФ новых Су-57.

В сеть выложили фотографии двух истребителей Су-57 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с бортовыми номерами "25 красный" (регистрационный номер RF-81796) и "26 красный" (регистрационный номер RF-81797).

Кадры были сделаны в новосибирском аэропорту Толмачево. На них обратил внимание российский блог bmpd. Как сообщается, фото были сделаны в начале апреля 2025 года и выложены в сеть 10 апреля.

Вероятно, это самолеты новой постройки, которые сфотографировали во время перегона с завода в Комсомольске-на-Амуре в европейскую часть РФ.

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"Следует отметить, что ОАК пока не объявляла в 2025 году о каких-либо передачах ВКС России новых истребителей Су-57", – добавляют специалисты.

Со своей стороны отметим, что последний раз о передаче российской армии Су-57 официально сообщали в декабре прошлого года. Москва традиционно не назвала количества переданных машин. Вместе с Су-57 армии РФ поставили по крайней мере один бомбардировщик Су-34.

Су-57 – справка УНИАН

Су-57 – многоцелевой истребитель, который сами россияне относят к "пятому поколению". По мнению некоторых специалистов, машина не соответствует требованиям нового поколения, ведь ее малозаметность находится примерно на уровне самолетов поколения 4+.

Первый полет прототип Су-57 совершил 29 января 2010 года. Кроме самой РФ, никто не эксплуатирует этот самолет, однако иногда появляются слухи о неназванных "партнерах", которые якобы собираются купить истребители.

Напомним, последние месяцы продолжается "эпопея" с возможной закупкой Алжиром Су-57. По словам российских СМИ, самолеты передадут зарубежному покупателю уже в этом году. Как сообщалось, алжирские пилоты якобы уже проходят обучение.

При этом за все время не было никаких наглядных подтверждений контакта. А недавно стало известно, что россияне доставили в Алжир как минимум один самолет Су-35 с "египетского" заказа.

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