Пятнадцать Хиросим: ядерное оружие КНДР оказалось мощнее, чем думали в США
Ядерное оружие КНДР оказалось намного мощнее, чем предполагали американские специалисты.
Об этом сообщает «Популярная механика», ссылаясь на данные нового анализа.
По данным специалистов, испытанная в 2017 году северокорейская ядерная бомба могла иметь мощность от 250 до 328 килотонн, что примерно в 15 раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Напомним, согласно первому анализу, проведенному американской разведкой, бомба имела мощность 140 килотонн, что сравнимо с некоторыми боеприпасами, использующимися Вооруженными силами США.
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Точно установить мощность северокорейской ядерной бомбы западные страны пока не могут.
Специалисты отмечают, что этой информации достаточно, чтобы США пересмотрели стратегию поведения в отношении Северной Кореи, которая может быть более опасным противником, чем считалось раньше.
Напомним, что в апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний, а также испытаний межконтинентальных ракет. На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, который обязывал КНДР к полной денуклеаризации.
На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, который состоялся в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон Сохе и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.
Впрочем, ситуация несколько обострилась в 2019 году. Во время новой встречи Кима и Трампа в феврале во Вьетнаме сторонам не удалось достичь прогресса в переговорах. В последнее время власти КНДР неоднократно выражали недовольство нежеланием Вашингтона смягчить санкции против Пхеньяна.