Пятнадцать Хиросим: ядерное оружие КНДР оказалось мощнее, чем думали в США

Точно установить мощность северокорейской ядерной бомбы западные страны пока не могут.

Ядерное оружие КНДР оказалось намного мощнее, чем предполагали американские специалисты.

Об этом сообщает «Популярная механика», ссылаясь на данные нового анализа.

По данным специалистов, испытанная в 2017 году северокорейская ядерная бомба могла иметь мощность от 250 до 328 килотонн, что примерно в 15 раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Напомним, согласно первому анализу, проведенному американской разведкой, бомба имела мощность 140 килотонн, что сравнимо с некоторыми боеприпасами, использующимися Вооруженными силами США.

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Точно установить мощность северокорейской ядерной бомбы западные страны пока не могут.

Специалисты отмечают, что этой информации достаточно, чтобы США пересмотрели стратегию поведения в отношении Северной Кореи, которая может быть более опасным противником, чем считалось раньше.

Напомним, что в апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний, а также испытаний межконтинентальных ракет. На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, который обязывал КНДР к полной денуклеаризации.

На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, который состоялся в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон Сохе и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.

Впрочем, ситуация несколько обострилась в 2019 году. Во время новой встречи Кима и Трампа в феврале во Вьетнаме сторонам не удалось достичь прогресса в переговорах. В последнее время власти КНДР неоднократно выражали недовольство нежеланием Вашингтона смягчить санкции против Пхеньяна.