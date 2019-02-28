Трамп рассказал, почему переговоры с Ким Чен Ыном провалились

По его словам, КНДР потребовала отмены санкций.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном провалились из-за того, что последние требовали полной отмены санкций.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по результатам саммита во Вьетнаме, сообщает Reuters.

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Трамп отметил, что Ким Чен Ын не был против денуклеаризации, однако не во всех отраслях. В обмен на это КНДР требовала полной отмены санкций, на что США не согласились.

"Иногда вам надо просто уйти, и это был один из таких моментов", - сообщил Трамп.

В то же время он подчеркнул, что Северная Корея не возобновит свои ядерные испытания.

Во время пресс-конференции выступил также и госсекретарь Майк Помпео, который сообщил, что Ким Чен Ын был "неготов" к дальнейшим шагам по денуклеаризации.

Напомним, 28 февраля президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын покинули место проведения саммита во вьетнамском Ханое без достижения каких-либо договоренностей.