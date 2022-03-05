В то же время он отмечает, что будет видно, можно ли пойти дальше в переговорном процессе с российской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский относительно гуманитарных коридоров отмечает, что Украина делает все со своей стороны, чтобы договоренность заработала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем видеообращении.

"На переговорах в Беларуси группы договорились о первом шаге, чтобы вернуть хотя бы один процент человечности от нормального уровня городам, которые в окружении, которые уничтожают, которые переживают худшие дни. Гуманитарные коридоры должны работать сегодня. Мариуполь и Волноваха. Чтобы спасти людей. Женщин, особенно, детей, людей старшего возраста. Чтобы дать продукты питания и лекарства тем, кто остается", - отметил президент.

Он добавил, что помощь уже в пути. "Все, кто нуждается в помощи, должны иметь возможность выйти", - сказал Зеленский.

В то же время, подчеркнул он, все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. "Должны. Потому что если все уйдут, то чей тогда будет этот город?" - подчеркнул глава государства.

"Мы делаем все с нашей стороны, чтобы договоренность заработала. Это - одна из главных задач именно на сегодня. Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе", - сказал он.

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