Кучма попросил передать полномочия в ТКГ Резникову - Зеленский

5 мая Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ. По его словам, каждому из участников заседаний ТКГ в Минске «сложно».

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, будет ли изменен состав Трехсторонней контактной группы в Минске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции, посвященной первому году своего президентства.

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«Он (Леонид Кучма - УНИАН) является руководителем, и он участвует (в заседаниях ТКГ - УНИАН). Сейчас просто участие - видеозаседания. Чтобы понять, что делает сейчас Леонид Кучма - сегодня в связи с заявлением (Леонида) Пасечника он написал письмо и созывает экстренное заседание Минской контактной группы», - сказал Зеленский.

По его словам, каждому участнику заседаний ТКГ в Минске «сложно».

«Это очень сложно. Действительно, Леонид Кучма ко мне обращался и говорил, что сейчас у нас, когда мы повысили статус нашей группы, есть Резников, профессиональный человек, он уже - на всех заседаниях в Минске, он глубоко в процессе. И действительно, Леонид Данилович сказал, что давайте передадим все мои полномочия господину Резникову. Это правда. Я его попросил, что мне кажется, чтобы с российской стороны был обновлен состав их подгруппы. Давайте дождемся обновления состава и потом вы решите», - пояснил президент.

Как сообщал УНИАН, 5 мая Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе возглавляет экс-президент Леонид Кучма, его первым заместителем стал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, заместителем - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Согласно указу, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко стала представителем Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин назначен представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Заместитель министра обороны Александр Полищук будет представлять Украину в рабочей подгруппе по вопросам безопасности.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова стала представителем Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.