Посольство Украины взаимодействует со словацкими правоохранительными органами в контексте подготовки к рассмотрению запроса РФ в суде.

В МИД прокомментировали ситуацию касательно военнослужащего Вооруженных сил Украины Альберта Зубрилина, которого задержали в Словакии по запросу Российской Федерации. Украинские дипломаты занимаются защитой его интересов.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии УНИАН рассказал, что украинские дипломаты оказывают Зубрилину содействие через его жену, гражданку Украины, с которой регулярно поддерживают контакты.

Он подчеркнул, что посольство Украины в Братиславе занимается защитой интересов Зубрилина, которого по запросу России задержали 14 октября

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"Учитывая то, что Альберт Зубрилин является гражданином России, консульский доступ непосредственно к нему со стороны украинских дипломатов является затрудненным", - отметил спикер.

Однако дипломаты взаимодействуют со словацкими правоохранительными органами в контексте подготовки к рассмотрению запроса РФ в суде. Со своей женой Зубрилин в последний раз общался 6 декабря.

"Украинские консулы также предложили оказать поддержку жене в ее приезде в Словакию и организации встречи с мужем", - добавил Николенко.

Кроме того, он сообщил, что у Зубрилина есть адвокат, а условия его содержания приемлемы. Он заверил, что МИД держит дело защитника Украины на особом контроле.

Задержание Зубрилина: с чего все началось

Недавно журналист Юрий Бутусов сообщил, что 14 октября правоохранительные органы Словакии задержали военнослужащего ВСУ Альберта Зубрилина, который является гражданином РФ. Он также подчеркнул, что военного, который в составе своего подразделения прибыл в Словакию в соответствии с приказом для прохождения курса боевой подготовки, задержали по розыскному запросу Российской федерации.

Украина и Словакия

Словакия активно поддерживает Украину на фоне полномасштабной агрессии РФ. Так, недавно стало известно, что Словакия планирует наладить у себя производство боеприпасов, которые затем планируют передавать Украине.

Кроме этого, Словакия готовится передать Украине новый пакет военной помощи.

"Это боезапас, большие калибры, также для истребителей, теплые вещи, другое снаряжение", - сообщил глава МИД Словакии Растислав Качер.

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