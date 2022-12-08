Страна имеет соответствующие мощности и планирует их запуск.

Словакия планирует наладить у себя производство боеприпасов. Далее их собираются передавать Украине.

Об этом заявил глава МИД Словакии Растислав Качер. У него был совместный брифинг с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Центр (по техническому обслуживанию техники Украины - УНИАН) - это один из приоритетов. Мы сделаем все, чтобы он заработал как можно быстрее. Но мы еще и говорим, как запустить наши производственные мощности и производить боеприпасы необходимых калибров - 120 мм, 155 мм. Мы имеем эти мощности и запустить их - это первый наш приоритет", - подчеркнул министр.

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Война в Украине: помощь Словакии

Словакия входит в список стран, которые активно поддерживают Украину в войне с агрессивной Российской Федерацией. Так, Словакия ранее передала для ВСУ самоходные артиллерийские установки, а также 30 боевых машин пехоты БМП-1.

Также сообщалось, что Словакия передаст для Украины истребители МиГ-29.

Кроме того, 7 декабря правительство Словакии одобрило новый пакет военной помощи для Украины.

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