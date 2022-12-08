Никто не имеет права принуждать Киев к переговорам с агрессором, отметил глава МИД Словакии Растислав Качер.

Правительство Словакии 7 декабря одобрило новый пакет военной помощи для Украины.

"Мы и дальше будем поддерживать вас практически в вашей борьбе. Вчера наше правительство одобрило новый пакет оборонной помощи. Это боезапас, большие калибры, также для истребителей, теплые вещи, другое снаряжение", - заявил глава МИД Словакии Растислав Качер на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Министр подчеркнул, что Словакия также окажет Украине гуманитарную поддержку, ведь надвигаются морозы. Качер добавил, что мир должен быть таким, каким его хочет видеть Украина. Никто не имеет права принуждать Киев к переговорам с агрессором, отметил политик.

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"Для тех, кто говорит "Мы хотим мира, мира путем переговоров", мы отвечаем: "Мы уже попробовали с Гитлером, мы уже попробовали переговоры". Это привело к разрушению Чехословакии и ко Второй мировой войне и потерям десятков миллионов людей. Мы этого никогда не повторим. Мы знаем науку истории, мы научились и будем вас поддерживать до самого конца. Конец - это когда вы скажете. Это украинский вариант мира, украинский формат, украинское решение, и Украина вернется в свои границы полностью, забрав назад свою суверенную территорию", - сказал Качер.

Военная помощь Словакии для Украины: что известно

Словакия ранее передала для ВСУ самоходные артиллерийские установки, а также 30 боевых машин пехоты БМП-1.

Также сообщалось, что Словакия передаст для Украины истребители МиГ-29.