По его словам, враг прибегает к своей давней тактике - обходить важные узлы обороны ВСУ.

Сейчас об обвале фронта в Запорожской области речь не идет, произошло "продавливание" позиций Сил обороны Украины. Об этом заявил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

"Обвал фронта - это когда россияне могут проникать вглубь территории на 20-70 км. Вот это обвал фронта. Это примерно то, что мы видели в первые дни полномасштабного вторжения. Сейчас мы можем говорить о давлении, которое создавалось на этом направлении достаточно долго. И из-за того, что россияне заострили основное внимание на Покровском и Новопавловском направлениях, то, очевидно, мы были скованы в своих резервах. Да, произошло определенное "продавливание" наших позиций", - отметил он.

По его словам, это в будущем грозит городу Гуляйполе, который является очень мощным укрепленным районом.

Видео дня

Жмайло добавил, что россияне придерживаются своей давней тактики - они стараются не штурмовать укрепленные районы в лоб, а через меньшие села прощупывать щель, чтобы обходить большие и важные узлы обороны.

Эксперт отметил, что в последнее время россияне захватили шесть населенных пунктов в Запорожской области, но сейчас там есть подкрепление Сил обороны, чтобы стабилизировать линию соприкосновения.

Отход ВСУ с позиций в Запорожье - детали

11 ноября в Силах обороны юга Украины заявили, что в Запорожской области подразделения Вооруженных сил Украины были вынуждены отойти со своих позиций возле пяти населенных пунктов на двух направлениях.

Отмечалось, что на Александровском и Гуляйпольском направлениях уже несколько дней подряд идут интенсивные бои. Враг применяет все виды имеющегося вооружения, чтобы вытеснить Вооруженные силы Украины с удерживаемых позиций.

Военные вынуждены были оставить позиции вблизи населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка.

Вас также могут заинтересовать новости: