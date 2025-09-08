Шесть из семи принципов ядерной безопасности, которые установило МАГАТЭ, не обеспечены.

Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной. Об этом сказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время выступления перед Советом управляющих Агентства.

По его словам, на ЗАЭС нарушены шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Речь идет о семи неотъемлемых компонентах ядерной и физической безопасности, которые МАГАТЭ установило в начале полномасштабного российского вторжения. Они включают физическую целостность, работоспособность оборудования, исключение давления на персонал, надежное электропитание, непрерывную логистику, радиационный контроль и функционирование каналов связи.

Он добавил, что Запорожскую атомную станцию питает только одна внешняя линия электропередачи и это создает "серьезные риски для безопасности". Все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодного останова, и в нынешних условиях ни один из них не может быть безопасно запущен.

Глава МАГАТЭ сообщил, что уровень воды в охлаждающем бассейне снизился до 13,4 м, приблизившись к критическому порогу в 12 м, ниже которого системы охлаждения выходят из строя. По его словам, нужно строить насосную станцию, которая обеспечит надежную работу систем охлаждения.

По его словам, продолжающиеся военные действия в непосредственной близости от станции вызывают глубокое беспокойство и умножая риски.

Ситуация на других АЭС Украины

Гросси также отметил, что на Чернобыльской АЭС шесть из семи столпов ядерной безопасности также остаются нарушенными после удара беспилотника по саркофагу в феврале. На осень запланированы временные ремонтные работы для предотвращения дальнейшего ухудшения состояния, которые ожидают утверждения и финансирования.

Он отметил, что Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС продолжают работать, поставляя электроэнергию в национальную энергосистему. В то же время сотрудники МАГАТЭ, которые работают на этих ядерных объектах в Украине, фиксируют регулярные воздушные тревоги.

ЗАЭС - последние новости

Как писал УНИАН, есть свидетельства о том, что оккупанты спешат подключить Запорожскую АЭС к старту отопительного сезона и интегрировать ее в свою инфраструктуру. А после этого они, скорее всего, отключат ЗАЭС от украинской сети.

Как рассказал руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко, россияне планируют запустить все шесть блоков ЗАЭС в режиме генерации. По его данным, российское руководство станции провело закупки оборудования, в том числе для обеспечения работы прудов-охладителей.

При этом, инспекторы МАГАТЭ не получили доступа для осмотра дамбы, которую оккупанты построили вблизи ЗАЭС для удерживания необходимого количества воды в прудах. Инспекторы должны осмотреть ее, чтобы оценить ситуацию с охлаждением реакторов, объясняли в МАГАТЭ.

