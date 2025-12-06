Украинские бойцы работают быстро и эффективно на этом направлении.

Ситуация в районе Гуляйполя, что в Запорожской области, остается напряженной, поэтому говорить об отсутствии угроз для города было бы неправильно. Об этом заявил внешний пилот БПАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" НГУ Артем Товстенко в эфире "Киев24".

"Риски абсолютно реальны, ведь противник продолжает наращивать активность на этом участке. Российские подразделения закрепились в районе ферм, непосредственно перед городом, где продолжается активное накопление живой силы и техники для подготовки в следующих штурмах", - отметил военный.

По его словам, также фиксируются попытки отдельных групп противника просочиться в северные районы Гуляйполя, чтобы проверить украинскую оборону.

Видео дня

"Если оборона там отсутствует, то россияне будут закрепляться в крайних домах, чтобы создать себе плацдарм для дальнейшего продвижения. Несмотря на это, наши подразделения работают быстро и эффективно, все такие просачивания мы фиксируем, группы противника уничтожаются, как только попадают в зону контроля", - добавил Товстенко.

Боец подчеркнул, что также на этом направлении постоянно ведется работа разведывательных групп и зачистка потенциально опасных направлений.

"Это не позволяет врагу закрепиться в черте города или создать опорные точки в жилом секторе. В целом ситуация остается под контролем Сил обороны, но она очень динамична и требует повышенного внимания", - подытожил внешний пилот БПАК.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Корень" ответил, есть ли россияне в Доброполье. По его словам, сейчас оккупантов нет ни в городе, ни в окрестностях.

"В самом городе осталось очень мало гражданских, большая часть мирных жителей была эвакуирована еще летом и в начале осени. В Доброполье осталось не так много местных, но в городе есть логистика, работают некоторые магазины, в которых люди покупают хлеб и другие продукты. Хотя город сейчас выглядит, как вымерший, он не блокирован", - отметил боец.

В то же время командир 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ (ДШВ) бригадный генерал Евгений Ласийчук опроверг информацию об окружении Покровска и Мирнограда. Он заверил, что украинские военные полностью контролируют северную часть города.

"Россияне третий раз докладывают, что Покровск окружили и взяли под свой контроль. Это неправда. Ситуация тяжелая. Подразделения врага постоянно осуществляют наступательные действия, пытаются завладеть городом и улучшить тактическое положение. Условная линия разграничения - по железной дороге. Северную часть полностью контролируем", - сказал Ласийчук.

