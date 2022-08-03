Украинские саперы активно применяют противотанковые мины западного производства, которые имеют значительно лучшие характеристики, чем советские разработки.

Основной противотанковой миной, как в Вооруженных Силах Украины, так и в армии РФ на уровне 2021 года, осталась ТМ-62, которая была разработана еще в начале 60-х годов, а также ее многочисленные модернизации.

Эта довольно простая фугасная мина на 6,5-8 кг взрывчатого вещества, которая имеет основной и распространенный взрыватель контактного действия, то есть реагирует исключительно при наезде на нее авто или бронетехники, взрываясь под колесом или гусеницей. За время ее существования, к ней, конечно, были добавлены и другие взрыватели, включая магнитные, которые реагируют на большую массу металла.

Но отсталость технологической базы СССР, капризность детекторов, которые были сверхчувствительными, а также ненадежность элементов питания сформировали довольно негативную репутацию, как таких взрывателей, так и специализированных "магнитных" мин вроде ТМ-72.

Аналогичные проблемы постигли и специализированную противотанковую мину направленного действия ТМ-83, которая хотя и имела полный набор сенсоров, включая сейсмический детектор и инфракрасный датчик, вместо 30 суток по "бумажным" характеристикам на практике "жила" 5-10 суток из-за того, что батареи в ней довольно быстро разряжались.

Именно поэтому ВСУ, получив противотанковые мины от западных союзников, а речь, как минимум, идет о французских HPD, немецких DM12, DM22 и DM31, использование которых уже зафиксировано, получили значительное преимущество над врагом.

Французский HPD

Французская серия мин HPD (Haut Pouvoir de Destruction) по праву можно считать произведением оружейного искусства. Первое поколение мин HPD-1 появилось еще в 80-х годах и уже на этой стадии получило весь набор возможностей, обеспечивающих ее эффективность.

HPD, закладываемая под слой грунта, имеет сейсмический и магнитный сенсоры. Первый "слушает" вибрации и когда приближается техника противника он активирует магнитный датчик, фиксирующий именно большие металлические объекты, вроде бронетехники. Он имеет заложенную минимальную чувствительность для того, чтобы, например, не сработать на легковой автомобиль, а только на технику весом от 8 тонн, то есть на БТРы, БМП, танки или загруженные боеприпасами грузовики.

Как только такая техника проезжающего над миной HPD взрывается отбрасывающий землю над миной заряд, через считанные доли секунды срабатывает основная боевая часть с так называемым "ударным ядром" - сформированным поражающим элементом, летящим на скорости несколько километров в секунду. Благодаря огромной энергии она пробивает от 70 мм брони, чего хватает для уничтожения любой бронетехники, учитывая, что броня на днище традиционно одна из самых тонких.

В версии HPD-2 мина получила пробитие до 150 мм, а также возможность закладки на глубину до 1,5 метров. А в версии HPD-3 добавлен цифровой программатор. Мины HPD имеют защиту от разминирования, в частности, они чувствительны к сигналам миноискателя. Также она имеет механизм самодезактивации (без взрыва) и устанавливается сроком до 30 суток, после чего ее можно достать и подготовить к повторной закладке.

Немецкая мина DM31

DM31 была разработана в конце 80-х годов и является классической противотанковой миной с магнитным взрывателем и кумулятивным действием. Закладывается в грунт на небольшую глубину. При проезде над миной металлического объекта выстреливается крышка мины, которая расчищает насыпанную над ней землю и срабатывает кумулятивная боевая часть.

Мина закладывается сроком 38-42 суток, после чего дезактивируется и может быть подготовлена ​​для повторного использования. Крайне необычной и даже характерной для щепетильных немцев чертой мины является сигнализация DM31 того, что она самодеактивировалась: мина поднимает красный флажок, чтобы показать где она находится.

Немецкие мины DM12 и DM22

DM12 и DM22, также известные как PARM 1 и PARM 2, фактически не являются "минами" в привычном понимании слова устройством. По сути, это автоматизированный противотанковый гранатомет, который выстреливает кумулятивную гранату с пробитием более 100 мм, которая пробивает технику в борт.

DM12 и DM22 используют оптоволоконный кабель, который разматывается через дорогу, по которой может идти бронетехника противника, длина кабеля составляет 40 метров. Как только кабель повреждается, мина активируется и выстреливает реактивную гранату в борт бронетехники или автомобиля.

Также известно, что для этой мины существует инфракрасный сенсор, увеличивающий дальность действия до 60 метров. А в более новой DM22, которая имеет аналогичные средства активации, дальность увеличена до 100 метров и увеличено пробитие. Срок самодезактивации составляет 40 дней.

Но западные противотанковые мины, кроме значительно более высокой надежности и мощности, имеют еще одну крайне важное преимущество - они малоизвестны для российских саперов, ведь в абсолютном большинстве случаев враг имел дело только с советскими разработками.

Конечно саперам РФ хорошо известны и особенности и характеристики западных мин, но одно дело видеть их только на картинках, совсем другое разминировать самостоятельно.

Вас также могут заинтересовать: