Украина постепенно теряет Покровск, хоть и имеет тактические успехи - эксперт

Командование российских оккупантов определило задачу любыми силами оккупировать Покровск.

Концептуально, в общем, город Покровск Донецкой области постепенно теряется. Возникает вопрос сохранения жизней украинских защитников и вывода их из города.

Такое мнение высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в эфире Радио NV.

Эксперт считает большим героическим поступком украинских защитников зачистку горсовета Покровска от оккупантов и установление там украинского флага.

"Для морали это хорошо. Это показывает, что город Покровск не находится под контролем россиян. Но, концептуально, мы должны понимать, ситуация складывается в нашу пользу. Тактически, супер, есть положительные моменты, но в целом, мы, к сожалению, теряем город. Где-то быстрее, где-то медленнее", - считает Ступак.

В то же время, по его словам, украинский десант, десантно-штурмовые войска, Центр специальных операций "Альфа" СБУ, Главное управление разведки "на своих плечах выносят город Покровск и не дают ему упасть под российское окружение".

"Между этими двумя клешнями, которые можно увидеть на (карте) DeepState, сейчас разница в менее чем 5 км. Вчера DeepState не обновлялся в район Покровска. Это означает, что пока нет возможно о чем говорить, но, в предыдущие дни, обновление было не в нашу пользу", - добавил Ступак.

Важно сохранить жизни украинских защитников и не дать оккупантам захватить украинское вооружение.

"Мы город теряем. Главная задача, постоянно об этом говорю - вывести наших ребят из котла, мешка, которые там находятся. Это задача №1. Живых, раненых. Задача №2 - вывезти максимальное количество техники, вооружения, боеприпасов для того, чтобы они не попали в руки Российской Федерации. И третье, при невозможности его вывести, взорвать", - подчеркнул Ступак.

Эксперт отстаивает позицию, что эта операция не должна стать очередной "крепостью", медийной политической операцией, потому что как только военная операция приобретает политическую окраску, это означает, что потери среди военных начинают множиться.

Инициаторы войны против Украины в Кремле определили цель дожать любыми силами, чтобы захватить Покровск. Как сообщил Ступак, по разным оценкам до 100 тысяч российских оккупантов прямо или косвенно задействованы в штурмах города Покровск.

"Единственное, что отличает этот этап наступления от предыдущих - это решительность. Я уверен, что в российском Кремле было принято решение, что у кого-то лопнуло терпение... каждый день говорим о Покровске, а он не взят... Возможно, было принято решение дожать любыми силами и ресурсами", - отметил Ступак.

Он считает, что в России определили задачу в максимально сжатые сроки захватить город Покровск.

Продвижение российских оккупантов на Днепропетровщине.

"Днепропетровщина - это отдельная боль. К сожалению. Мало того, что россиянам туда удалось зайти. Им там удалось закрепиться. И на разных участках до 17 км в глубину они уже зашли. И теперь новый топоним будет у нас в использовании - это город Покровское Днепропетровской области, куда они стремительно приближаются", - отметил Ступак.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, окружения украинских войск в Покровске нет. Российские оккупанты пытаются просачиваться в город и накапливать силы. В то же время, украинские защитники проводят ударно-поисковые действия с целью выявления оккупантов в городе.

В Покровске разворачиваются активные встречные уличные бои.

