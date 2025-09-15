Аналитики прогнозируют, что стоит ожидать увеличения активности в направлении населенного пункта.

В поселке Ямполь на юго-востоке от Лимана, российские оккупанты, надев гражданскую одежду, чтобы замаскироваться, обстреливают позиции украинских военных.

Об этом сообщил проект DeepState. "Очередное нарушение норм международного права со стороны россиян, которые в гражданской одежде ведут огонь из автомата", - говорится в сообщении.

Аналитики проекта отметили, что россиянам удалось проникнуть в Ямполь, но Силы Обороны сразу начали на них охоту.

"Враг прячется в домах, подвалах, погребах. В работе по противнику очень мешают гражданские, которые не эвакуировались из населенного пункта, а россияне, пользуясь этим прячутся в самих домах", - сообщил проект.

Там добавили, что фиксация противника в районе Ямполя была неоднократной, он нашел место, чтобы пробираться к поселку. В связи с этим, как отметили аналитики, стоит ожидать увеличения активности в направлении этого населенного пункта.

"Оккупанты нацелены захватить, зная его важность и критичность для всех позиций, которые находятся восточнее от него. Сейчас в поселке продолжаются активные боевые действия", - сообщили аналитики.

Ситуация на Лиманском направлении

Ситуация на Лиманском направлении остается одной из самых сложных на фронте, сказал майор, начальник беспилотных систем Третьего армейского корпуса Юрий Филатов.

Он отмечал, что россияне продолжают активно перебрасывать войска на это направление для пополнения подразделений.

