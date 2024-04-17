Грабский также отметил, что Украина может достичь паритета в авиации с РФ.

Ночью на аэродроме в оккупированном Джанкое в Крыму раздавались мощные взрывы. Военный аналитик Сергей Грабский в эфире телемарафона проанализировал, что могли потерять оккупанты.

"На том аэродроме базируются в основном вертолеты. Но стоит понимать, что аэродром - это не только стоянка летательных аппаратов. Но и так же склады с обеспечением. Поэтому серия взрывов, которая началась там еще до объявления воздушной тревоги, может означать, что этот удар был нанесен очень точно", - прокомментировал эксперт.

Он также отметил, что любые удары по российской авиации представляют серьезную угрозу для РФ.

"Если с сухопутным компонентом на данный момент у РФ все хорошо, то восстановление военно-воздушного компонента - у них с этим проблемы. Авиационную технику восстановить значительно сложнее. Поэтому уничтожение любого элемента этого вида вооружения означает большие потери для противника", - пояснил Грабский.

Кроме того, эксперт подтвердил недавние слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что сейчас соотношение украинской авиации к российской можно считать как 1 к 30.

"На всех фронтах этой войны россияне сосредоточили 300 самолетов и 290 вертолетов. Но РФ не может наращивать воздушный компонент. И, опираясь на помощь западных союзников, мы можем достичь паритета", - отметил эксперт.

Взрывы в Джанкое: что известно

В ночь на 17 апреля, около 3:30, местные телеграмм-каналы сообщили о взрывах в Крыму. Впоследствии в сети появилось видео с пожаром, как заявляется, на аэродроме в Джанкое.

Известно, что на территории этого аэродрома располагался 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Также, предположительно, там дислоцировались три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52.

Впоследствии спутник показал шесть очагов пламени, зафиксировав огонь на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним.

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