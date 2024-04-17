Вскоре прозвучали новые взрывы.

В ночь на среду, 17 апреля, в оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Оккупационные власти молчат.

После 03:30 в Telegram-каналах города Джанкой появились призывы "сохранять спокойствие" и ждать официальной информации. Военные каналы писали о ракетной опасности и работе по целям. Вскоре Telegram-канал Astra сообщил, что местные жители пишут о пожаре в районе военного аэродрома.

Как известно, на этом аэродроме дислоцируется 39-й вертолётный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52.

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Обновлено в 04:36: Жители Джанкоя сообщают о новых взрывах.

Крым в оккупации: последние новости

Как известно, Украина систематически бьет по военным объектам российских захватчиков на оккупированном полуострове. Президент Владимир Зеленский заявлял, что Москва превратила Крым в собственную военную базу.

Недавно в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщали, что запланировали на полуострове "мероприятия" комбинированного характера, которые будут способствовать его возвращению.

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