По данным украинских партизан, в военных госпиталях Крыма находится много оккупантов на лечении, которых привезли с оккупированных территорий Украины.

Украинские партизаны продолжают фиксировать прибытие большого количества российских захватчиков в оккупированный Крым. На этот раз много оккупантов заметили в городе Джанкой. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ".

"Агенты "АТЕШ" подтверждают, что ситуация с регулярным прибытием личного состава в город - без изменений. По нашим данным, в военных госпиталях и гражданских больницах на лечении находится множество оккупантов, прибывших из оккупированной материковой Украины", - отметили в сообщении.

Партизаны добавили, что большие потери армии РФ заставляют Кремль проводить скрытую мобилизацию, чтобы их перекрыть и пополнить человеческий ресурс. Поэтому многие оккупанты приезжают в Джанкой для будущей отправки на поле боя.

Видео дня

"Если ты российский военный, хочешь жить и против преступной войны, пиши нашему координатору. Присоединившись к нам, ты получишь шанс вернуться домой, к своей семье и жить в свободной, успешной стране", - напомнили в военном движении "АТЕШ".

Действия оккупантов на оккупированном полуострове: последние новости

Как писал УНИАН, ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия действительно строит железную дорогу на временно оккупированные территории Украины. По его словам, такая железнодорожная ветка из Ростова в Крым может стать проблемой.

"Это может стать для нас серьезной проблемой, но надеюсь, что с этой железной дорогой мы как-то справимся, в этом у всех есть опыт. Это гораздо проще, чем вопрос Крымского моста", - заверил он.

Также партизаны сообщали, что оккупанты пытаются защитить бухту Севастополя от украинских ударов. Теперь российское командование перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту. За ситуацией наблюдают проукраинские крымчане.

Вас также могут заинтересовать новости: