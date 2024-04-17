Речь идет о местах на военном аэродроме и рядом.

На территории оккупированного Крыма в ночь на 17 апреля, похоже, действительно было жарко. Спутник показал шесть очагов пламени, зафиксировав огонь на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним. Ранее РФ стянула туда дополнительные установки ПВО.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра", публикуя соответствующий кадр с красными пометками. Отмечается, что состояние аэродрома зафиксировал спутник VIIRS/Suomi NPP.

"Спутник VIIRS/Suomi NPP зафиксировал шесть очагов мощных пожаров на российском военном аэродроме в Джанкое. Время снимка 03.41 мск", - подчеркивает проект.

Там напомнили, что на данном аэродроме Россия держала ряд ударных вертолетов. Также именно с этой площадки ранее фиксировали пусковые установки С-300/С-400.

Взрывы в Крыму - что говорят о событиях ночи

Информация о взрывах в Джанкой появилась после 03:30. Местные телеграм-каналы сообщали об ударах по временно оккупированному Крыму. Была объявлена ракетная опасность. Позже в сеть слили ролик пожара, который местные сняли в районе военного аэродрома.

Напомним, что на территории объекта стоял 39-й вертолётный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Также, вероятно, там дислоцировались три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52.

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