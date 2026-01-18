Система Э-баллов в ВСУ: военный рассказал, за уничтожение чего 'платят' больше всего

Также значительное количество баллов засчитывают за эвакуацию раненых.

В украинской армии действует система начисления электронных баллов за уничтоженную технику и оккупантов. В частности, за уничтоженный вертолет батальон беспилотных систем "Хищники высот" 59 ОШБр Сил беспилотных систем получил 184 Э-балла. Об этом в интервью "Армия TV" рассказал командир батальона Максим "Кондор" Богачук.

"За уничтоженный [вертолет дали] 100 баллов, плюс личный состав, который там был. Соответственно семь погибших, 12 баллов за каждого. То есть за этот вертолет мы в общей схеме заработали 184 балла", – сказал Богачук.

Он добавил, что за уничтожение автомобильной техники россиян дают пять баллов, а за повреждение – два. За уничтожение российского пехотинца подразделение получает 12 баллов. Командир также объяснил, почему за уничтоженную пехоту дают больше баллов, чем за технику.

"Бронированная техника, да и любая техника без пехоты ничего не стоит. Если будет ехать танк без прикрытия пехоты, любой пехотинец выйдет из окопа, запустит РПГ в него, там одно, второе, третье и танк будет уничтожен. А когда этот танк будет прикрывать группа пехоты, а пехоту будет прикрывать этот танк, это уже достаточно серьезная сила противника. Уже пехотинец не сможет просто так выйти и отработать по танку", – пояснил Богачук.

По словам бойца, больше всего баллов подразделение может получить за сбитый российский самолет, а именно – 200. Также значительное количество баллов начисляют за эвакуацию раненых украинских бойцов.

"То есть там зависит от расстояния, ЛБЗ. Если ты везешь с нуля непосредственно раненого, тебе начисляют, кажется, 120 баллов за одного военнослужащего. То есть, если эвакуацию проводишь непосредственно из окопа и вывозишь его в безопасную зону, если там условно 2 км от нуля, там уже другое количество баллов, то есть меньше там 80-100", – добавил Богачук.

Система Э-баллов в ВСУ: что известно

Электронные баллы – это система мотивации для украинских военных, которая дает подразделениям право получать дополнительное вооружение, в частности дроны, за успешные действия на фронте. То есть в дополнение к обычному материальному обеспечению подразделения могут "покупать" нужное им оружие за электронные баллы в специальном военном "онлайн-магазине" Brave1 Market.

Ранее о системе электронных баллов в Украине писали журналисты The New York Times. Они отмечали, что в соревнованиях участвуют более 400 команд дронов. Некоторые пехотные подразделения, которые не имели полноценных подразделений дронов, создали их, чтобы иметь возможность использовать систему баллов и получать снаряжение.

