Это была большая ракета: эксперт раскрыл, чем Силы обороны поразили завод РФ в Таганроге

На заводе производят, в частности, БПЛА "Молния" и "Орион".

Силы обороны Украины могли поразить завод "Атлант Аэро" в городе Таганрог Ростовской области "большой ракетой". Об этом в эфире "Radio NV" заявил Павел Нарожный – основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт.

"Здесь мы можем сузить выбор. Или это "Нептун", или "Фламинго". Мне давать оценки сложно. Но думаю, что это был "Нептун" с большой вероятностью, поскольку ВМС публиковали это видео", – сказал Нарожный.

Он добавил, что на этом заводе в частности производят БПЛА "Молния", которые РФ использует для ударов по прифронтовым городам Украины. По словам эксперта, этот БПЛА способен нести от 5 до 12 килограммов взрывчатки.

"Это очень неприятная штука. С 12 кг он может запуститься только с какого-то высокого здания или холма, потому что вес для него слишком большой. И он может пролететь с небольшим боекомплектом, с пятикилограммовым, на расстояние 30-35 км. И этими "Молниями" они терроризируют наши прифронтовые города. К сожалению, она очень дешевая, очень простая разработка с очень простой системой навигации. Ну, то есть он как FPV работает, но оно довольно эффективное", – добавил Нарожный.

Кроме того, на этом предприятии могли производить разведывательный БПЛА "Орион". Как отметил эксперт, этот БПЛА может зависать на высоте до 5 километров и находиться в воздухе более суток.

"На нем находятся даже РЛС. И он может нести на себе вооружение, управляемые авиационные бомбы, ракеты весом до 200 кг. И это также очень неприятная вещь. Он стоит более 5 млн долларов за единицу. То есть это уже совсем другой класс. Это как Bayraktar TB2, такого мы не получали, последний Bayraktar", – отметил Нарожный.

Удар по Таганрогу: что известно

Ранее аналитики проекта Dnipro Osint сообщили, что в результате атаки Сил обороны по заводу в Таганроге был разрушен главный цех предприятия. Также эксперты отмечают, что попадания были зафиксированы и в вспомогательные сооружения завода.

Как отметил военный эксперт Владислав Селезнев, подобные удары по этому заводу могут повториться. Ведь сам факт поражения означает, что Украина имеет верифицированную информацию и средства, которые позволяют добраться до этих объектов.

