Во временно оккупированном Крыму, на аэродроме Бельбек, поражены два российских самолета Су-27. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили два самолета Су-27 на российском военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму. Один из самолетов находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету. Он уничтожен", - рассказали в СБ Украины.

Отмечается, что ориентировочная стоимость обоих самолетов - около 70 млн долларов.

Также подтверждено поражение диспетчерской башни, что может осложнить организацию и контроль полетов на указанном аэродроме.

"Это уже вторая успешная атака СБУ на аэродром Бельбек за последние дни. 18 декабря беспилотники Службы поразили на этом аэродроме российской техники на сотни миллионов долларов: две РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 "Триумф", ЗРК "Панцирь-С2" и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом", - напомнили в спецслужбе.

Отмечается, что удары по ключевым военным аэродромам, а также уничтожение самолетов и систем ПВО врага во временно оккупированном Крыму ощутимо уменьшают его военный потенциал в регионе - системная работа будет продолжаться и в дальнейшем.

Ранее в Генштабе также похвастались успешными ударами. Так, в ночь на 19 декабря Силы обороны Украины поразили в Каспийском море российский военный корабль проекта 22460 "Охотник". По данным украинских военных, в корабль попали несколько дронов, сейчас степень повреждений и бортовой номер цели уточняются.

Также Силы обороны поразили буровую платформу на нефтегазовом месторождении имени Филановского в Каспийском море, принадлежащую компании "Лукойл". Указанная платформа задействована в военном обеспечении врага.

