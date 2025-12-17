Путин заявил, что если Запад и Украина откажутся от разговора, то "Россия добьется освобождения исторических земель военным путем".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не откажется от своих целей по захвату территорий в Украине и достигнет их дипломатическим или военным путем.

"Мы предпочли бы устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но если от разговора с нами откажутся, Россия добьется освобождения исторических земель военным путем", — заявил Путин во время выступления на заседании коллегии Минобороны РФ.

Он также заявил, что у России есть возможности увеличить темпы наступления на ключевых направлениях.

"Занятые позиции, созданные за последние месяцы плацдармы и, конечно, полученный в боях уникальный тактический и оперативный опыт прорыва глубокой обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях", - заявил он.

Путин также заявил, что ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года.

Позиция РФ по войне в Украине

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и Украина "на грани" заключения соглашения о прекращении войны, однако есть условия, по которым Москва не пойдет на компромисс. Это касается контроля над пятью оккупированными регионами и присутствия войск НАТО на территории Украины.

В свою очередь пресс-секретарь Дмитрий Песков отверг возможность рождественского перемирия.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что последние контакты с США по Украине "вселяют надежду", что американцы стали глубже понимать позицию РФ.

