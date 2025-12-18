Россияне имеют успехи возле четырех населенных пунктов.

Российские войска имеют успех в Донецкой и Днепропетровской областях. Как сообщил украинский мониторинговый аналитический проект DeepState, оккупанты продвинулись возле четырех населенных пунктов.

Отмечается, что армия РФ имеет продвижение вблизи сел Звановка и Ровно и в городе Покровске Донецкой области.

Также, по данным аналитиков DeepState, россияне имеют успех у населенного пункта Дачное Днепропетровской области.

Согласно сводке Генерального штаба самая напряженная ситуация за прошедшие сутки была на Покровском направлении, где наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

"На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки", - рассказали в Генштабе.

Тогда как, по его данным, на Лиманском направлении россияне атаковали 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяное, Колодязи, Дробышево, Новоселовка и в сторону населенного пункта Чернещина.

Как сообщал ранее УНИАН, согласно сообщению DeepState, враг оккупировал село Серебрянка в Донецкой области и продвинулся в районе шести населенных пунктов, а именно вблизи Дроновки, Свято-Покровского, Звановки, Пазено, в Северске и Переездном.

Также мы писали, что большая часть Купянска под контролем ВСУ. Враг имеет несколько ячеек, которые находятся в окружении украинских Сил обороны, а наши подразделения постепенно проводят различные мероприятия по ликвидации таких групп, рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

