По словам защитника, теперь у врага есть время на подготовку к этому.

Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев отметил, что о предоставлении разрешения Украине бить дальнобойным оружием по РФ оккупанты должны были узнать уже после таких ударов, а не из новостей.

"Уже прочитал, что не только США, но и Франция и Великобритания предоставили разрешение бить своими ракетами вглубь территории РФ. Это все прекрасно, можно только поаплодировать. Но скажу откровенно, что я не понимаю, зачем об этом так сильно кричать в СМИ? И ребята тоже самое говорят. Мне кажется, такие разрешения должны предоставляться между ведомствами Украины и тех стран, которые позволили нам это делать. А результат разрешений мы должны были бы видеть в каких-то прекрасных "бавовнах". Тогда уже можно было сказать, что нам дали разрешение", - возмутился он в эфире "Эспрессо".

Как пояснил военный, россияне, понимая, где у них стоит техника, теперь будут ее прятать, если она попадает в зону поражения. Поскольку о разрешении сообщили вчера, то теперь противник имеет несколько дней на соответствующие меры. Хотя, как указывает Иевлев, враг не может переместить подстанции или нефтебазы, однако может стянуть туда больше ПВО для противодействия ракетам.

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"Зачем говорить врагу, что я сейчас буду бить, говоря языком бокса, апперкот, если он знает, как от такого удара прикрыться? С политической точки зрения такое разрешение - супер, но не очень понятно, зачем об этом было так громко во всех СМИ заявлять?" - подытожил он.

Разрешение на удары вглубь России

Как сообщал УНИАН, вчера в СМИ появилась информация об отмене запрета на удары ATACMS, Storm Shadow и SCALP по российской территории, однако это касается только Курщины.

Эксперт Центра анализа европейской политики (CEPA), экс-спецпредставитель США на переговорах с Украиной Курт Волкер заявил, что разрешение Вашингтона на удары вглубь российской территории отменяет политическое решение, которое никогда не должны были принимать.

Ограничивая дальность применения Украиной американского оружия, Соединенные Штаты неоправданно накладывали односторонние ограничения на самооборону Украины, что выходит за пределы любых требований международного права", - утверждает эксперт.

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