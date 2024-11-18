Аналитики отметили, что если Запад продолжит ограничивать способность Украины защищать себя, захватчики будут иметь выгоду.

США сняли ограничения на удары ВСУ американским дальнобойным оружием по объектам РФ и Северной Кореи только в Курской области, что существенно не изменит общий ход войны.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны (ISW), комментируя заявления американских чиновников, что частичная отмена ограничений создаст "специфический и ограниченный" эффект на поле боя. В то же время эксперты предполагают, что со временем ограничения могут вообще отменить.

По словам экспертов ISW, нынешнее разрешение на атаки по Курской области не полностью лишает оккупантов убежища на территории РФ, поскольку сотни военных объектов остаются в пределах досягаемости ЗРК HIMARS в других приграничных регионах.

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Аналитики отметили, что если Запад продолжит ограничивать способность Украины защищать себя, захватчики будут иметь выгоду от любого частичного убежища.

"США должны позволить Украине наносить удары по всем законным военным целям в оперативном и глубоком тылу России в пределах досягаемости предоставленного США оружия, а не только по тем, что расположены в Курской области", - утверждают в ISW.

Ограничения на дальнобойное оружие

Как сообщал УНИАН, в СМИ появилась информация об отмене запрета на удары ATACMS, Storm Shadow и SCALP по российской территории, однако это касается только Курской области.

В Совете федерации России уже назвали это шагом к Третьей мировой войне.

Сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший также раскритиковал вероятное решение Белого дома позволить Украине бить дальнобойным оружием по России.

В то же время бывший высокопоставленный чиновник НАТО Николас Уильямс уверяет, что снятие ограничений на ATACMS имеет "большое значение для конечной игры" и "еще не поздно" для этого.

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