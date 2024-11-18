По его словам, Украина, как жертва внешней агрессии, имеет неотъемлемое право на самооборону и международное право не диктует ограничения по ударам по противнику.

Эксперт Центра анализа европейской политики (CEPA), экс-спецпредставитель США на переговорах с Украиной Курт Волкер заявил, что разрешение Вашингтона на удары вглубь российской территории отменяет политическое решение, которое никогда не должны были принимать.

В комментарии "Укринформу" он пояснил, что согласно статье 51 Устава ООН Украина, как жертва внешней агрессии, имеет неотъемлемое право на самооборону.

"По законам вооруженного конфликта Украина имеет право нанести удар по любой военно-значимой цели - только должна избегать обстрелов гражданских лиц, В международном праве нет никаких ограничений по диапазону использования оружия", - возмутился Волкер.

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По его словам, пока Россия бьет по Украине с очень больших расстояний, Штаты не давали ВСУ наносить ответные удары на такую же дальность.

"Ограничивая дальность применения Украиной американского оружия, Соединенные Штаты неоправданно накладывали односторонние ограничения на самооборону Украины, что выходит за пределы любых требований международного права", - утверждает эксперт.

По мнению Волкера, соответствующее решение было "абсолютно произвольным и принималось из-за опасений "спровоцировать" Россию, а не из каких-то моральных или юридических соображений". Он отметил, что Путин сознательно напал на Украину, а потому должен был быть готовым к военным последствиям этого. В то же время эксперт отметил, что "изменение плохой политики США - это хорошая новость".

При этом он раскритиковал публичность этого заявления, поскольку это позволяет агрессору подготовиться к потенциальным ударам Сил обороны.

"Это ненужное ограничение на самооборону Украины должно быть просто отменено - и точка", - подытожил Волкер.

Разрешение на удары вглубь России

Как сообщал УНИАН, в СМИ появилась информация об отмене запрета на удары ATACMS, Storm Shadow и SCALP по российской территории, однако это касается только Курщины.

Бывший высокопоставленный чиновник НАТО Николас Уильямс уверяет, что снятие ограничений на ATACMS имеет "большое значение для конечной игры" и "еще не поздно" для этого. В то же время в ISW говорят, что это не изменит ничего на фронте.

Экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий убежден, что россияне уже давно приготовились к ударам западными ракетами вглубь РФ.

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