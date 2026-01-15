Южную часть Мирнограда ВСУ не контролируют, россияне завели туда артиллерию, - источник

В Родинском ситуация тоже ухудшилась.

Украинские подразделения до сих пор удерживают позиции на севере Мирнограда, но на юге города оккупанты уже уверенно обосновались и закрепились.

Об этом УНИАН сообщил источник среди военнослужащих, осведомленный о ситуации в Мирнограде. "Ситуация критическая. Южную часть Мирнограда уже несколько недель мы не контролируем. Там россияне закрепились и завели свою артиллерию. На севере у нас есть позиции, но дальше уже сложнее сдерживать противника. Хотя за последние дни ситуация в Родинском тоже ухудшилась, окружения для наших военных нет", - сказал собеседник.

По словам источника, враг на направлении Мирнограда активно использует дроны на оптоволокне.

"По Мирнограду, как и по Покровску, действуют одни из лучших российских подразделений беспилотных систем - "Архангелы" и "Рубикон". Сейчас противник начал использовать для обстрелов наших позиций не только FPV, но и бомбардировщики. Мы же в южную часть Мирнограда практически не залетаем, а артиллерию по россиянам не имеем возможности применять", - подчеркнул собеседник.

Ситуация на Покровском направлении

Как сообщал УНИАН, Игорь Яременко, начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки Отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины заявил, что захватчики не прекращают попыток захватить как Покровск, так и Мирноград.

По его словам, россияне уже полтора месяца ежедневно проводят активные штурмовые действия. Яременко также сообщил, что оккупанты пытаются захватить территорию, находить новые пути для обхода города.

