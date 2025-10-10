Попович отметил, что ухудшение погодных условий будет влиять на активность боевых действий.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться вперед в Донецкой области – в частности, на Добропольском направлении. Там враг находится в непростой ситуации.

Такое заявление сделал в эфире телеканала FREEДOM военный обозреватель Денис Попович. Он добавил, что РФ перебрасывает на Добропольское направление силы и средства. И говорить о стабилизации ситуации в пользу Сил обороны Украины пока рано.

По словам обозревателя,на активность боевых действий будет влиять и ухудшение погодных условий. Он отметил, что сейчас враг пытается использовать последние теплые дни для того, чтобы усилить давление на оборону украинских сил.

"Добропольское направление можно рассматривать в контексте всех событий на Покровском участке фронта. Россия пытается окружить Покровск и добиться хоть какого-то успеха до конца осенней наступательной кампании. Время для этого у них ограничено – уже октябрь, идут дожди, погода меняется. Очевидно, россияне будут пытаться воспользоваться теплыми днями, которые еще остались до зимы, чтобы завершить попытки окружения Покровско-Мирноградской агломерации. Но, честно говоря, я не думаю, что им это удастся", – сказал Попович.

Он также заметил, что россияне активно действуют в районе границ Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 9 октября, по состоянию на 22:00 на фронте состоялось 199 боевых столкновений с противником. Наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском направлении, где враг атаковал более 50 раз.

Народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко говорит, что россияне сосредоточили свои наступательные усилия на Покровске, Константиновке и Купянске. Он добавил, что стратегическая цель врага – полный захват территории в админграницах Донецкой и Луганской областей.

